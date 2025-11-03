Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Ayman Ennair of Morocco celebratesIMAGO / Xinhua
Alice Kopp

Marokko vs. Japan im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die U17 WM heute?

Heute steigt Marokkos Partie gegen Japan. Doch wer zeigt / überträgt die U17 WM heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der U17 WM in Katar stehen die Partien der ersten Runde in der Gruppe C auf dem Programm. Dabei bekommt es Marokko am Montag (3. November) mit Japan zu tun. Außerdem fungiert das Spielfeld 5 in der Aspire Zone als Kulisse der Partie zwischen den Löwen vom Atlas und den Samurai Blue.

Marokko löste als Sieger im CAF U17 Afrika-Pokal der Nationen zum dritten Mal das Ticket für die U17 WM in Katar. Hierbei erreichten die Löwen vom Atlas vor zwei Jahren in Indonesien mit einem Viertelfinal-Einzug das beste Ergebnis bei einer Weltmeisterschaft in dieser Altersklasse. 

Japan steht nach einer Viertelfinal-Teilnahme bei der Asienmeisterschaft hingegen zum elften Mal an einer U17 WM in den Startlöchern. Bei einer Weltmeisterschaft landeten die Samurai Blue zuletzt 2011 unter den besten acht. 2023 war gegen Spanien im Achtelfinale Endstation.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel der Gruppe B bei der U17 WM zwischen Marokko und Japan.

  • YUTAKA MICHIWAKI Japan national football teamIMAGO / Pacific Press Agency

    U17 WM heute live: Wann beginnt Marokkos Spiel gegen Japan?

    Marokkos Spiel gegen Japan ist eine der Partie bei der U17 WM in Katar, die am Montag über die Bühne gehen. Das Spielfeld 5 in der Aspire Zone fungiert als Kulisse, und der Anpfiff ertönt um 14.30 Uhr.

    • Werbung
  • Algerian Fethi Kessassi (L) vies with Moroccan Fouad Zahouani (R)IMAGO / NurPhoto

    Marokko vs. Japan heute live: Gibt es eine Übertragung im LIVE STREAM und live im TV?

    Ihr könnt die Partie der U17 WM zwischen den Auswahlen aus Marokko und Japan bei FIFA+ mitverfolgen. Das gelingt Euch vollkommen kostenlos, aber Ihr müsst Euch registrieren. Anschließend könnt Ihr neben der Webseite auch die App heranziehen. Habt Ihr keinen Smart-TV zur Hand, könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook vernetzen. 

    Überdies könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL im Bilde bleiben.

  • U17 WM: Marokko vs. Japan live anschauen: Nützliche Links