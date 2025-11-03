Marokko vs. Japan im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die U17 WM heute?

In der U17 WM in Katar stehen die Partien der ersten Runde in der Gruppe C auf dem Programm. Dabei bekommt es Marokko am Montag (3. November) mit Japan zu tun. Außerdem fungiert das Spielfeld 5 in der Aspire Zone als Kulisse der Partie zwischen den Löwen vom Atlas und den Samurai Blue.

Marokko löste als Sieger im CAF U17 Afrika-Pokal der Nationen zum dritten Mal das Ticket für die U17 WM in Katar. Hierbei erreichten die Löwen vom Atlas vor zwei Jahren in Indonesien mit einem Viertelfinal-Einzug das beste Ergebnis bei einer Weltmeisterschaft in dieser Altersklasse.

Japan steht nach einer Viertelfinal-Teilnahme bei der Asienmeisterschaft hingegen zum elften Mal an einer U17 WM in den Startlöchern. Bei einer Weltmeisterschaft landeten die Samurai Blue zuletzt 2011 unter den besten acht. 2023 war gegen Spanien im Achtelfinale Endstation.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel der Gruppe B bei der U17 WM zwischen Marokko und Japan.