ter StegenGetty Images

Marc-Andre ter Stegen könnte beim FC Barcelona in dieser Woche seine Chance bekommen

In LaLiga und Champions League gibt es für Marc-Andre ter Stegen an Joan Garcia kein Vorbeikommen. In der Copa del Rey sieht es anders aus.

Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen darf auf seinen ersten Einsatz für den FC Barcelona seit fast sieben Monaten hoffen.

  • Stammkeeper Joan Garcia werde am Dienstag im Pokalspiel bei Drittligist CD Guadalajara eine Pause erhalten, sagte Trainer Hansi Flick. Wer zwischen den Pfosten steht, ließ er aber offen.

    "Joan wird geschont. Ich habe aber noch keine Entscheidung über die Startelf getroffen - auch nicht über den Torhüter", sagte Flick am Montag. Auch der US-Amerikaner Diego Kochen darf sich Chancen ausrechnen. Erst am Freitag hatte Flick unterstrichen, dass Garcia langfristig die Nummer eins bleiben werde.

    • Werbung
  • Marc-Andre ter StegenGetty Images

    Marc-Andre ter Stegen will zur WM 2026

    Seine bislang letzte Partie hatte ter Stegen für Deutschland im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich am 8. Juni bestritten. Bei Barcelona hatte er gut zwei Wochen zuvor am vorletzten Liga-Spieltag gegen den FC Villarreal zum vorerst letzten Mal zwischen den Pfosten gestanden.

    Im Hinblick auf ter Stegens Ambitionen, bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko im deutschen Tor zu stehen, scheint ein Vereinswechsel im Winter nahezu unausweichlich. Laut Bundestrainer Julian Nagelsmann sind regelmäßige Einsätze die Grundvoraussetzung für eine Nominierung.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Spanien Copa del Rey
Guadalajara crest
Guadalajara
GUA
Barcelona crest
Barcelona
BAR
0