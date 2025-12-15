Marc-Andre ter Stegen könnte beim FC Barcelona in dieser Woche seine Chance bekommen

Stammkeeper Joan Garcia werde am Dienstag im Pokalspiel bei Drittligist CD Guadalajara eine Pause erhalten, sagte Trainer Hansi Flick. Wer zwischen den Pfosten steht, ließ er aber offen.

"Joan wird geschont. Ich habe aber noch keine Entscheidung über die Startelf getroffen - auch nicht über den Torhüter", sagte Flick am Montag. Auch der US-Amerikaner Diego Kochen darf sich Chancen ausrechnen. Erst am Freitag hatte Flick unterstrichen, dass Garcia langfristig die Nummer eins bleiben werde.