Falko Blöding

"Manchmal fühlt es sich an wie ein Basketballspiel": Englischer Nationalspieler kritisiert die Entwicklung der Premier League

Viel Umschalten, viele Zweikämpfe, viele Standards: Anthony Gordon ist kein Fan vom aktuellen Fußball in Englands Eliteliga.

Englands Nationalspieler Anthony Gordon (24) hat die Spielweise in der Premier League mit jener in der Champions League verglichen. Der Trend im englischen Oberhaus gefällt dem Stürmer von Newcastle United nicht.

  • Vor dem Duell in der Königsklasse mit Titelverteidiger PSG sagte Gordon: "Ich finde, die Mannschaften in der Champions League sind offener, sie versuchen alle zu spielen. Es geht nicht nur um's Umschalten. Die Premier League ist physischer geworden, als ich es bislang je erlebt habe."

    Und weiter: "Manchmal fühlt es sich an wie ein Basketballspiel. Körperlich ist es so unerbittlich. Es gibt kaum Kontrolle, es ist einzig ein Laufspiel. Manchmal geht es um Zweikämpfe und wer die Zweikämpfe gewinnt, gewinnt das Spiel oder die Oberhand."

    Dagegen erlebe er in der Champions League mehr den "älteren Fußballstil", denn: "Hier kommen die Mannschaften und versuchen, vernünftigen Fußball zu spielen."

    In der Premier League gewinnen ruhende Bälle an Bedeutung

    In der Premier League genießen zudem Standardsituationen mittlerweile eine extrem hohe Bedeutung. Bestes Beispiel ist Spitzenreiter Arsenal, der nur 17 Prozent seiner Tore aus dem Spiel heraus erzielt hat. "In der Premier League erleben wir viel mehr lange Einwürfe und Standards. Das macht es langsamer und das Spiel basiert auf ruhenden Bällen, würde ich sagen", schilderte Gordon seinen Eindruck.

    Für Newcastle läuft es in der Liga nicht rund: Die Mannschaft um Gordon und die deutschen Nationalspieler Malick Thiaw sowie Nick Woltemade belegt dort aktuell den neunten Platz. In der Champions League stehen die Magpies vor dem abschließenden Spieltag auf Rang sieben und kämpfen um die direkte Teilnahme an der K.o.-Runde. Für die Playoffs wäre Newcastle bereits qualifiziert.

  Champions League, Ligaphase: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

