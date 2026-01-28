"Manchmal fühlt es sich an wie ein Basketballspiel": Englischer Nationalspieler kritisiert die Entwicklung der Premier League

Vor dem Duell in der Königsklasse mit Titelverteidiger PSG sagte Gordon: "Ich finde, die Mannschaften in der Champions League sind offener, sie versuchen alle zu spielen. Es geht nicht nur um's Umschalten. Die Premier League ist physischer geworden, als ich es bislang je erlebt habe."

Und weiter: "Manchmal fühlt es sich an wie ein Basketballspiel. Körperlich ist es so unerbittlich. Es gibt kaum Kontrolle, es ist einzig ein Laufspiel. Manchmal geht es um Zweikämpfe und wer die Zweikämpfe gewinnt, gewinnt das Spiel oder die Oberhand."

Dagegen erlebe er in der Champions League mehr den "älteren Fußballstil", denn: "Hier kommen die Mannschaften und versuchen, vernünftigen Fußball zu spielen."