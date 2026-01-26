Nick Woltemade erlebte am Sonntag einen weiteren gebrauchten Nachmittag. Im so wichtigen Spiel von Newcastle United gegen Aston Villa musste sich der deutsche Nationalspieler wie so oft in letzter Zeit mit einem Platz auf der Bank abfinden. Als er nach etwas mehr als 60 Minuten für Yoane Wissa eingewechselt wurde, lagen die Magpies bereits mit 0:1 zurück - ein weiterer Treffer von Villans-Stürmer Ollie Watkins besiegelte die Niederlage und setzte den Schlusspunkt unter den nächsten auffällig unauffälligen Auftritt Woltemades.
Ist nun sogar die WM 2026 in Gefahr? Nick Woltemade steckt bei Newcastle United tief in der Formkrise
Nick Woltemade verliert Stammplatz bei Newcastle United
Für den 75 Millionen Euro teuren Neuzugang vom VfB Stuttgart hält die Krise, in welcher er sich nun schon seit einigen Wochen befindet, damit an. Nachdem er für seinen neuen Klub furios gestartet war und in den ersten acht Spielen fünf Treffer erzielte, ist nun schon seit einiger Zeit der Wurm drin. Woltemades letzter Treffer ist über einen Monat her - beim 2:2 gegen den FC Chelsea steuerte er am 20. Dezember beide Tore bei. Seitdem stand er noch neunmal auf dem Platz, mehr als zwei Assists sprangen dabei allerdings nicht heraus.
Auswirkungen hat diese Ladehemmung auch auf seine Einsatzzeit. Während der 23-Jährige bis vor dem Jahreswechsel noch gesetzt im Angriff der Magpies war, durfte er seitdem in nur zwei von sieben Spielen von Beginn an ran. Statt auf den 1,98 Meter großen Deutschen setzt Newcastles Trainer Eddie Howe immer häufiger auf Wissa, der bis Dezember noch mit einer Knieverletzung ausfiel und immer besser in Fahrt kommt. Vergangene Woche war der Mann aus der DR Kongo im Champions-League-Duell mit der PSV Eindhoven (3:0) mit einem Tor und einer Vorlage der überragende Akteur.
Für Coach Howe ist der Konkurrenzkampf der teuren Sommerneuzugänge - Wissa kam für 58 Millionen vom FC Brentford - derweil ein Luxusproblem, mit dem er sich gerne anfreundet. "Man wünscht sich immer, dass das ganze Team, nicht nur die beiden, spürt, dass eine schlechte Leistung den Platz im Team kosten kann", meinte dieser auf einer Pressekonferenz. Gleichwohl lobte er Woltemade für dessen Einstellung und betonte dessen Wichtigkeit auch abseits von Zahlen und Statistiken: "Ich bin sehr, sehr zufrieden mit seiner Einstellung, wie er sich eingelebt hat und wie er sich verhalten hat. Er ist außerdem ein echter Teamplayer, und das sollte man nicht vergessen."
- Getty Images
Nick Woltemade brauch Stammplatz für WM-Nominierung
Für Woltemade könnte sich die Reservistenrolle bei Newcastle dennoch als gefährlich entpuppen. Bundestrainer Julian Nagelsmann betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass man für einen Platz im Kader für die anstehende Weltmeisterschaft ausreichend Spielzeit bei seinem Klub vorweisen müsse. Sonst droht die Ersatzbank, oder im schlimmsten Fall gar eine Nicht-Nominierung.
Mit Niclas Füllkrug, der vergangene Woche mit seinem ersten Tor einen Einstand nach Maß bei der AC Milan feierte oder dem beim VfB Stuttgart derzeit furios aufspielenden Deniz Undav hat Woltemade ernst zu nehmende Konkurrenz im Kampf um den Platz als Sturmspitze im DFB-Team. Woche für Woche die Ersatzbank zu wärmen, das kann er sich deshalb eigentlich nicht erlauben.
Klar ist: Will der 23-Jährige den Zug für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada nicht verpassen, wird er nicht darum herum kommen, den Konkurrenzkampf bei Newcastle anzunehmen, Konkurrent Wissa aus der Startelf zu verdrängen und im Optimalfall seine Ladehemmung in den Griff zu bekommen.
Nick Woltemade: Seine Leistungsdaten bei Newcastle United
- Spiele: 20
- Tore: 9
- Assists: 4
- Spielminuten: 2.010
Häufig gestellte Fragen
Nick Woltemade kommt hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber – je nach System – auch als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler agieren.
Er wurde am 14. Februar 2002 in Bremen geboren.
Bei Newcastle United trägt er die Nummer 27. Zuvor hatte er in Stuttgart die Nummer 11 inne, und diese hat er in der Nationalmannschaft behalten.
Er misst 1,98 Meter – und das macht ihn im Offensivzentrum zu einer ungewöhnlich dominanten Präsenz.
Nick Woltemades Gewicht liegt bei rund 90 Kilogramm.
Offizielle Angaben gibt es nicht, doch sie dürfte im Bereich EU 46+ liegen.
Nick Woltemade nutzt den rechten Fuß sowohl für Abschlüsse als auch für sein Kombinationsspiel.
Sein erster Klub war TS Woltmershausen, ehe er im Jahr 2010 für ein Jahrzehnt in die Jugend von Werder Bremen.
In Stuttgart lebte er während seiner VfB-Zeit allein in der Nähe des Hauptbahnhofs. Seit seinem Wechsel im August 2025 ist sein Lebensmittelpunkt in der Region Newcastle upon Tyne anzusiedeln.
Nick Woltemade hält diesen Bereich komplett privat.
Natürlich – Deutsch ist seine Muttersprache.
Er hat keine Kinder.
Nick Woltemade hält sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus, es ist weder eine feste Partnerin bestätigt noch ein Beziehungsstatus kommuniziert worden.
Bei Newcastle United verdient er 8 Millionen Euro brutto pro Jahr.
Er hat – trotz jungen Alters – bereits drei Titel auf Profi-Ebene gewonnen. Zwei davon hat er in der Saison 2022/23 mit dem SV Elversberg geholt, als er sich zum Drittliga-Meister und zum Saarlandpokal gekrönt hat. Im Jahr 2025 ist der DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart dazugekommen.
Dieses Kapitel liegt bei ihm (noch) in der Zukunft.
Ebenfalls kein einziges Mal.
"Wondermade", "Big Nick" und besonders häufig "Zwei-Meter-Messi".