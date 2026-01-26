Ist nun sogar die WM 2026 in Gefahr? Nick Woltemade steckt bei Newcastle United tief in der Formkrise

Für den 75 Millionen Euro teuren Neuzugang vom VfB Stuttgart hält die Krise, in welcher er sich nun schon seit einigen Wochen befindet, damit an. Nachdem er für seinen neuen Klub furios gestartet war und in den ersten acht Spielen fünf Treffer erzielte, ist nun schon seit einiger Zeit der Wurm drin. Woltemades letzter Treffer ist über einen Monat her - beim 2:2 gegen den FC Chelsea steuerte er am 20. Dezember beide Tore bei. Seitdem stand er noch neunmal auf dem Platz, mehr als zwei Assists sprangen dabei allerdings nicht heraus.

Auswirkungen hat diese Ladehemmung auch auf seine Einsatzzeit. Während der 23-Jährige bis vor dem Jahreswechsel noch gesetzt im Angriff der Magpies war, durfte er seitdem in nur zwei von sieben Spielen von Beginn an ran. Statt auf den 1,98 Meter großen Deutschen setzt Newcastles Trainer Eddie Howe immer häufiger auf Wissa, der bis Dezember noch mit einer Knieverletzung ausfiel und immer besser in Fahrt kommt. Vergangene Woche war der Mann aus der DR Kongo im Champions-League-Duell mit der PSV Eindhoven (3:0) mit einem Tor und einer Vorlage der überragende Akteur.

Für Coach Howe ist der Konkurrenzkampf der teuren Sommerneuzugänge - Wissa kam für 58 Millionen vom FC Brentford - derweil ein Luxusproblem, mit dem er sich gerne anfreundet. "Man wünscht sich immer, dass das ganze Team, nicht nur die beiden, spürt, dass eine schlechte Leistung den Platz im Team kosten kann", meinte dieser auf einer Pressekonferenz. Gleichwohl lobte er Woltemade für dessen Einstellung und betonte dessen Wichtigkeit auch abseits von Zahlen und Statistiken: "Ich bin sehr, sehr zufrieden mit seiner Einstellung, wie er sich eingelebt hat und wie er sich verhalten hat. Er ist außerdem ein echter Teamplayer, und das sollte man nicht vergessen."