Leihspieler Rasmus Höjlund überzeugt bei der SSC Neapel auf ganzer Linie. Es ist daher keine Überraschung, dass ihn der italienische Meister offenbar langfristig binden möchte.
Manchester United soll bereits zugestimmt haben: SSC Neapel will Leihspieler offenbar unbedingt fest verpflichten
WAS IST PASSIERT?
Laut dem englischen Mirror soll Höjlunds Stammverein Manchester United dem Serie-A-Klub die Zustimmung gegeben haben, den Dänen für die ausgehandelte Kaufoption in Höhe von 44 Millionen Euro im Januar fest zu verpflichten. Demnach würden sich die beiden Klubs diesbezüglich bereits in fortschrittlichen Gesprächen befinden. Napoli sei restlos überzeugt vom Mittelstürmer, heißt es.
- (C)Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Höjlund war im Sommer zunächst nur von Manchester United an Neapel ausgeliehen worden. Dass er auch ohne vorzeitige Verpflichtung wohl nicht auf die Insel zurückgekehrt wäre, zeigt die vertraglich festgelegte Kaufoption: Neapel verpflichtet Höjlund automatisch, sobald der Klub die Champions League erreicht - ein Ziel, das für den amtierenden italienischen Meister wohl nicht schwer zu erreichen sein dürfte.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Nachdem Höjlund in der vergangenen Saison bei Manchester United große Schwierigkeiten hatte, zu treffen - nur vier Ligatore in 32 Spielen -, fand er bei Neapel schnell wieder zu alter Form und erzielte in sechs Pflichtspielen bereits vier Treffer. Der dänische Nationalspieler fehlt derzeit jedoch aufgrund einer Muskelermüdung.
Höjlunds Vertrag in Manchester läuft 2029 aus.