Manchester United soll bereits zugestimmt haben: SSC Neapel will Leihspieler offenbar unbedingt fest verpflichten

Nachdem Höjlund in der vergangenen Saison bei Manchester United große Schwierigkeiten hatte, zu treffen - nur vier Ligatore in 32 Spielen -, fand er bei Neapel schnell wieder zu alter Form und erzielte in sechs Pflichtspielen bereits vier Treffer. Der dänische Nationalspieler fehlt derzeit jedoch aufgrund einer Muskelermüdung.

Höjlunds Vertrag in Manchester läuft 2029 aus.