Mittelfeldspieler Kalvin Phillips steht offenbar kurz vor einem Last-Minute-Transfer von Manchester City zum englischen Zweitligisten Sheffield United.
Manchester City zahlte fast 50 Millionen Euro für ihn! Vergessener Nationalspieler wechselt wohl in die zweite Liga
Manchester City holte Kalvin Phillips einst für viel Geld aus Leeds
Übereinstimmenden Berichten englischer Medien zufolge hat sich der Klub aus der Championship am Deadline Day mit City auf eine Leihe bis Saisonende geeinigt. Laut The Athletic soll in den Deal keine Kaufoption integriert werden, Phillips' Vertrag in Manchester läuft noch bis 2028.
City hatte 2022 satte 49 Millionen Euro für Phillips an Leeds United überwiesen, der 31-fache englische Nationalspieler sollte bei den Skyblues eine tragende Säule im Mittelfeld werden. Allerdings konnte sich Phillips beim Team von Trainer Pep Guardiola nie durchsetzen und war daher schon von Anfang Januar 2024 bis Sommer 2025 verliehen worden. Weder bei West Ham United noch bei Ipswich Town konnte er aber - auch aufgrund regelmäßiger Verletzungsprobleme - seiner Karriere neuen Schwung verleihen.
Kalvin Phillips war Stammspieler in der englischen Nationalmannschaft
Diese erschien einst ziemlich verheißungsvoll, als sich Phillips in Leeds zu einem Hoffnungsträger der englischen Nationalmannschaft entwickelte. Bei der EM 2021, bei der England bis ins Finale kam und dort erst nach Elfmeterschießen Italien unterlag, war Phillips bei den Three Lions absolut gesetzt, stand in allen sieben Turnierspielen in der Startelf.
Mit dem Wechsel zu City und der schwierigen Situation dort wurden die Einsätze in der Landesauswahl jedoch seltener, seit November 2023 wurde Phillips überhaupt nicht mehr für England nominiert. Bei City war er in der laufenden Saison derweil zwar für die Premier League gemeldet, stand aber in keinem einzigen Ligaspiel auf dem Platz. Ohnehin lief er in 2025/26 lediglich einmal für die Guardiola-Elf auf, als er Ende September im Ligapokal zu einem Kurzeinsatz kam.
Kann Kalvin Phillips bei Sheffield United für den Aufschwung sorgen?
In Sheffield erhofft sich Trainer Chris Wilder derweil neue Impulse von Phillips, um sich in der Tabelle der zweiten englischen Liga nach oben zu arbeiten. Aktuell ist der Traditionsverein lediglich Tabellen-17. und angesichts von nur sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nicht frei von Sorgen.
Dass Philllips aktuell noch Verletzungsprobleme plagen, ist für Sheffield derweil wohl kein Problem. Der Mittelfeldmann soll schon zeitnah wieder einsatzbereit sein.
Kalvin Phillips: Seine Stationen als Profi in der Übersicht
- Leeds United (2015 bis 2022; 234 Einsätze)
- Manchester City (seit 2022; 32 Einsätze)
- West Ham United (Leihe von Januar bis Juni 2024; 10 Einsätze)
- Ipswich Town (Leihe 2024/25; 22 Einsätze)