Manchester City zahlte fast 50 Millionen Euro für ihn! Vergessener Nationalspieler wechselt wohl in die zweite Liga

Übereinstimmenden Berichten englischer Medien zufolge hat sich der Klub aus der Championship am Deadline Day mit City auf eine Leihe bis Saisonende geeinigt. Laut The Athletic soll in den Deal keine Kaufoption integriert werden, Phillips' Vertrag in Manchester läuft noch bis 2028.

City hatte 2022 satte 49 Millionen Euro für Phillips an Leeds United überwiesen, der 31-fache englische Nationalspieler sollte bei den Skyblues eine tragende Säule im Mittelfeld werden. Allerdings konnte sich Phillips beim Team von Trainer Pep Guardiola nie durchsetzen und war daher schon von Anfang Januar 2024 bis Sommer 2025 verliehen worden. Weder bei West Ham United noch bei Ipswich Town konnte er aber - auch aufgrund regelmäßiger Verletzungsprobleme - seiner Karriere neuen Schwung verleihen.