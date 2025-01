Manchester City, Gehälter: Wie viel verdienen Erling Haaland, Rodri, Kevin De Bruyne und Ilkay Gündogan bei ManCity?

ManCity lässt sich seine Weltstars enorm viel Geld kosten. So mancher Bankdrücker verdient mehr als der aktuelle Ballon-d'Or-Sieger.

Manchester City hat sich in den letzten 15 Jahren zur erfolgreichsten Mannschaft Englands entwickelt, was zum einen auf die Übernahme durch Abu Dhabi im Jahr 2008 und zum anderen auf Pep Guardiola zurückzuführen ist, der City in den acht Spielzeiten seit seiner Ankunft im Jahr 2016 zu sechs Titeln in der Premier League geführt hat.

Dank der finanziellen Unterstützung seiner schwerreichen Besitzer konnte City im Laufe der Jahre Starspieler wie Sergio Agüero, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Jack Grealish und Ruben Dias verpflichten.

Der amtierende Premier-League-Meister ist derzeit die Mannschaft mit den höchsten Gehaltskosten der gesamten Liga. Wer bekommt im Vergleich eher weniger und wer ist überbezahlt?

GOAL stützt sich auf die Brutto-Jahresgehälter laut Capology.