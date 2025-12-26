Frank Leboeuf, ehemaliger Spieler des FC Chelsea und französischer Weltmeister von 1998, hat Blues-Star Cole Palmer geraten, vor einem möglichen Wechsel noch einmal genau darüber nachzudenken, was er an der Stamford Bridge alles hat. Leboeuf machte klar, dass Palmer erst seit zwei Jahren auf Top-Niveau performt - und er möglicherweise bei Chelsea genauso erfolgreich wie bei Real Madrid sein könnte.
"Man will doch nicht auf der Bank sitzen": Chelseas Cole Palmer wird von Wechsel zu absolutem Top-Klub abgeraten
Cole Palmer startet in erster Saison bei Chelsea durch
Palmer wechselte im Sommer 2023 von Manchester City zu Chelsea - und dieser Transfer zahlte sich für den Engländer zunächst voll aus. Bei City holte er zwar die Titel in der Premier League, dem FA-Cup und der Champions League, aber unter Trainer Pep Guardiola war er nie Stammspieler.
In seiner ersten Saison bei Chelsea erzielte er sofort 25 Tore, feierte sein Debüt in der englischen Nationalmannschaft und wurde zum PFA Young Player of the Year gekürt. 2025 feierte er mit dem Team die Titel in der Europa Conference League und bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft, als im Finale ein überraschend deutlicher Sieg gegen Paris Saint-Germain gelang.
Frank Leboeuf versteht Bayern-Absage von Florian Wirtz
In der vergangenen Saison tat sich Palmer dann aber schwerer und auch in der laufenden Spielzeit kommt er nicht mehr an seinen Tor-Output heran. Leboeuf sprach nun – in Zusammenarbeit mit ToonieBet – mit GOAL darüber, ob Palmer irgendwann zu einem absoluten Top-Klub wechseln könnte: "Wenn Sie Cole Palmer wären, würden Sie für Real Madrid spielen wollen? Wo würden Sie da spielen? Da gibt es doch Jude Bellingham und viele andere Stars. Man muss die richtige Entscheidung treffen und zweimal darüber nachdenken", sagte der Franzose.
"Okay, ich möchte beim besten Verein der Welt spielen – und vielleicht ist Real Madrid der beste Verein der Welt. Aber man möchte spielen, man will doch nicht auf der Bank sitzen. Das macht keinen Sinn", gab er zu bedenken und hatte ein Beispiel parat: "Florian Wirtz ist in der letzten Saison bei Bayern München gehandelt worden, aber dort gibt es Jamal Musiala. Man kann nicht mit Musiala und Wirtz gleichzeitig spielen, es sei denn, man stellt Wirtz auf links. Aber es war die richtige Entscheidung von Wirtz, zu Liverpool zu wechseln. Niemand hat erwartet, dass es so laufen würde, wie es jetzt läuft", sagte er.
Frank Leboeuf: "Real gehört derzeit nicht zu den Besten der Besten"
Leboeuf legte Palmer ans Herz, dass dieser nicht mit aller Macht einen Abschied vom Klub anstreben sollte: "Cole Palmer hat erst zwei Jahre seiner Karriere hinter sich. City wollte ihn nicht behalten - und dann war er eine richtige Überraschung bei Chelsea, ein fantastischer Spieler. Aber mal langsam, du spielst schon für den Chelsea Football Club und kannst etwas daraus machen. Man weiß nie: Vielleicht bist du schon im richtigen Verein. Vielleicht passiert etwas Großes bei Chelsea", meinte er. "Was den Fame angeht, ist es vielleicht besser, zu Real zu gehen, wenn man bei Chelsea ist, aber selbst da bin ich mir nicht mehr so sicher. Real Madrid gehört derzeit nicht zu den Besten der Besten. Vielleicht kommen sie wieder da hin, weil es ein großer Verein ist, aber im Moment ist das nicht der Fall", ergänzte Leboeuf.
Die Leistungsdaten von Cole Palmer in der Saison 25/26:
- Spiele: 14
- Spielminuten: 1015
- Tore: 6
- Assists: 2