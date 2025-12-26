"Man will doch nicht auf der Bank sitzen": Chelseas Cole Palmer wird von Wechsel zu absolutem Top-Klub abgeraten

In der vergangenen Saison tat sich Palmer dann aber schwerer und auch in der laufenden Spielzeit kommt er nicht mehr an seinen Tor-Output heran. Leboeuf sprach nun – in Zusammenarbeit mit ToonieBet – mit GOAL darüber, ob Palmer irgendwann zu einem absoluten Top-Klub wechseln könnte: "Wenn Sie Cole Palmer wären, würden Sie für Real Madrid spielen wollen? Wo würden Sie da spielen? Da gibt es doch Jude Bellingham und viele andere Stars. Man muss die richtige Entscheidung treffen und zweimal darüber nachdenken", sagte der Franzose.

"Okay, ich möchte beim besten Verein der Welt spielen – und vielleicht ist Real Madrid der beste Verein der Welt. Aber man möchte spielen, man will doch nicht auf der Bank sitzen. Das macht keinen Sinn", gab er zu bedenken und hatte ein Beispiel parat: "Florian Wirtz ist in der letzten Saison bei Bayern München gehandelt worden, aber dort gibt es Jamal Musiala. Man kann nicht mit Musiala und Wirtz gleichzeitig spielen, es sei denn, man stellt Wirtz auf links. Aber es war die richtige Entscheidung von Wirtz, zu Liverpool zu wechseln. Niemand hat erwartet, dass es so laufen würde, wie es jetzt läuft", sagte er.