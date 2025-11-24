„Er hat ein Spiel bei FIFA verloren oder sowas in der Art“: Kuriose Verletzung von Chelsea-Star Cole Palmer hatte wohl noch kurioseren Grund

Die aktuelle Saison läuft noch nicht so richtig für Palmer. Nach einem hervorragenden ersten Jahr bei Chelsea nach seinem Wechsel von Manchester City hatte der englische Star mit Verletzungen und einer Torflaute zu kämpfen.

Palmer erzielte wegen einer Leistenverletzung nur zwei Tore in etwas mehr als 230 Minuten Spielzeit diese Saison. Nun fällt er noch einige Spiele wegen seines gebrochenen Zehs aus.