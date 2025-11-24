Vergangene Woche brach sich Chelseas Cole Palmer den linken Zeh, als er zu Hause stolperte und gegen eine Tür krachte. Kuriose genug. „Er wird wahrscheinlich am Samstag definitiv nicht zur Verfügung stehen, ebenso wenig wie gegen Barcelona oder Arsenal. Leider hatte er zu Hause einen Unfall, bei dem er sich den Zeh verletzt hat. Es ist nichts Ernstes, aber er wird in der nächsten Woche nicht zurück sein. Ich wache nachts oft auf – ich stoße mir den Kopf, die Beine, einfach alles –, also kann so etwas passieren“, sagte Trainer Enzo Maresca über die neuerliche Verletzung des Mittelfeldspielers, der zuvor schon mit Leistenproblemen ausgefallen war.
„Er hat ein Spiel bei FIFA verloren oder sowas in der Art“: Kuriose Verletzung von Chelsea-Star Cole Palmer hatte wohl noch kurioseren Grund
Doch der Grund für die kuriose Verletzung des 23-Jährigen war wohl noch kurioser - wie am Montag, bei der Pressekonferenz vor dem Spiel des FC Chelsea in der Champions League gegen den FC Barcelona Palmers Teamkollege Marc Cucurella verriet: „Um ehrlich zu sein, glaube ich das nicht", sagte er, auf den Satz des Trainers angesprochen, dass manche Dinge eben passieren würden und unvermeidbar wären. "Es stimmt, dass solche Dinge manchmal passieren können. Ich hatte das schon ein paar Mal [gegen die Tür krachen, die Red], aber ich bin stärker als sie, also spüre ich nichts". Und zu Palmer: "Ich weiß es nicht. Er rennt, weil er wohl ein FIFA-Spiel verloren hat oder so etwas in der Art, glaube ich!“
Cole Palmer erlebt eine schwierige Saison bei Chelsea
Die aktuelle Saison läuft noch nicht so richtig für Palmer. Nach einem hervorragenden ersten Jahr bei Chelsea nach seinem Wechsel von Manchester City hatte der englische Star mit Verletzungen und einer Torflaute zu kämpfen.
Palmer erzielte wegen einer Leistenverletzung nur zwei Tore in etwas mehr als 230 Minuten Spielzeit diese Saison. Nun fällt er noch einige Spiele wegen seines gebrochenen Zehs aus.
- Getty Images Sport
Der FC Chelsea ist zuletzt gut in Form gewesen
Der Gewinner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft hatte zu Beginn dieser Saison einige Schwierigkeiten, aber nach drei Siegen in Folge liegt er nun auf dem zweiten Platz der Premier League. Diese Woche könnte jedoch entscheidend für den weiteren Saisonverlauf sein, da am Dienstagabend Barcelona in der Champions League zu Gast ist und am Sonntag der Londoner Rivale und Tabellenführer Arsenal. Zwei Siege könnten das Selbstvertrauen der Spieler enorm stärken. Sollte es jedoch anders kommen, könnten die Aussichten deutlich schlechter aussehen.