"Man sollte niemanden mit zur WM nehmen, wenn er im Klub nicht spielt": Weltmeister warnt BVB-Star vor einer bitteren Enttäuschung in der Nationalmannschaft

"Im Moment kommt er meistens von der Ersatzbank und ich muss sagen, dass ich mir einfach für Karim wünschen würde, dass er nicht nur der Unterschiedsspieler auf dem Papier ist, sondern auch auf dem Feld", sagte Weidenfeller in der Sky-Sendung "Triple - der Hagedorn-Fußballtalk" über Adeyemis aktuell komplizierte Situation. Der 24-Jährige musste sich beim BVB seit Jahresbeginn häufig mit der Jokerrolle zufrieden geben, da Konkurrent Maximilian Beier bei Trainer Niko Kovac derzeit die Nase vorne hat.

"Zur Zeit ist er nicht in Bestform und wenn er reinkommt, verliert er mir zu viele Bälle", führte Weidenfeller zu Adeyemi aus. Der 2014er Weltmeister, beim deutschen WM-Triumph in Brasilien die Nummer zwei hinter Manuel Neuer, fürchtet, dass dem elfmaligen deutschen Nationalspieler ein bitterer Sommer droht: "Wenn er nicht spielt, fährt er auch nicht mit zur WM. Man sollte niemanden mit zur WM nehmen, wenn er im Klub nicht spielt."