"Man muss nur nachverfolgen, wann es angefangen hat": Hansi Flick wegen Ronald Araujos Erkrankung mit Andeutungen Richtung Ex-Barcelona-Trainer

Araujo sprach am Dienstag in einem Interview offen über seinen Kampf mit psychischen Problemen und erklärte, dass er etwa eineinhalb Jahre lang unter Angstzuständen gelitten habe, bevor er seine Auszeit nahm, als sich seine Situation verschlimmerte. Flick wurde daraufhin ebenfalls zu Araujos innerem Kampf befragt.

"Wir kennen die Situation mit Ronald. Als er sich dieses Mal selbst öffnete, wussten wir alle im Verein, dass wir ihn unterstützen müssen. Wir geben in solchen Momenten alles, was wir können. Es war sehr mutig von ihm, sich zu öffnen, dafür muss man wirklich stark sein. Wir wissen, dass es im Fußball darum geht, stark zu sein, sich zu engagieren, die richtige Mentalität zu haben und auf den Sieg hinzuarbeiten", sagte der Coach.

Flick führte aus: "Eines Tages werde ich auch über diese Sache sprechen. Wenn man sich die eineinhalb Jahre ansieht und verfolgt, wie es angefangen hat, geht es nur um uns, die wir für die Spieler verantwortlich sind. Wir müssen uns um sie kümmern. Wir müssen uns auch um die Trainer der gegnerischen Mannschaften kümmern. Wir müssen uns um alle Spieler kümmern. Überlegen Sie, was das Endergebnis ist, wenn ich das sage. Ich erinnere mich, dass es nicht richtig war, das zu tun."

Flick weiter: "Besonders als Trainer muss man mehr Verantwortung übernehmen - für jeden Spieler, nicht nur für den eigenen. Und man darf nicht nur daran denken, was gut für einen selbst ist. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt."