Hansi Flick, Trainer des FC Barcelona, hat angedeutet, dass Äußerungen eines Trainerkollegen die psychische Gesundheit von Barca-Abwehrspieler Ronald Araujo beeinträchtigt haben könnten. Der uruguayische Verteidiger kehrte kürzlich aus einer Auszeit zurück, die er genommen hatte, um sich von einer Depression zu erholen.
"Man muss nur nachverfolgen, wann es angefangen hat": Hansi Flick wegen Ronald Araujos Erkrankung mit Andeutungen Richtung Ex-Barcelona-Trainer
Araujo sprach am Dienstag in einem Interview offen über seinen Kampf mit psychischen Problemen und erklärte, dass er etwa eineinhalb Jahre lang unter Angstzuständen gelitten habe, bevor er seine Auszeit nahm, als sich seine Situation verschlimmerte. Flick wurde daraufhin ebenfalls zu Araujos innerem Kampf befragt.
"Wir kennen die Situation mit Ronald. Als er sich dieses Mal selbst öffnete, wussten wir alle im Verein, dass wir ihn unterstützen müssen. Wir geben in solchen Momenten alles, was wir können. Es war sehr mutig von ihm, sich zu öffnen, dafür muss man wirklich stark sein. Wir wissen, dass es im Fußball darum geht, stark zu sein, sich zu engagieren, die richtige Mentalität zu haben und auf den Sieg hinzuarbeiten", sagte der Coach.
Flick führte aus: "Eines Tages werde ich auch über diese Sache sprechen. Wenn man sich die eineinhalb Jahre ansieht und verfolgt, wie es angefangen hat, geht es nur um uns, die wir für die Spieler verantwortlich sind. Wir müssen uns um sie kümmern. Wir müssen uns auch um die Trainer der gegnerischen Mannschaften kümmern. Wir müssen uns um alle Spieler kümmern. Überlegen Sie, was das Endergebnis ist, wenn ich das sage. Ich erinnere mich, dass es nicht richtig war, das zu tun."
Flick weiter: "Besonders als Trainer muss man mehr Verantwortung übernehmen - für jeden Spieler, nicht nur für den eigenen. Und man darf nicht nur daran denken, was gut für einen selbst ist. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt."
- Getty Images
Enrique machte Araujo als Fehlerquelle aus
Araujo wurde heftig kritisiert, nachdem er im Mai 2024 in einem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain vom Platz gestellt worden war. Seine frühe Rote Karte trug zu einer 1:4-Niederlage gegen den französischen Spitzenklub bei. Nach dem Spiel kritisierte Ilkay Gündogan Araujos Platzverweis scharf.
Bereits im Oktober 2024, also 14 Monate vor Araujos Auszeit, sorgte PSG-Trainer Luis Enrique zudem mit seiner Kritik an Araujo für Schlagzeilen. Er wurde im Rahmen der Dokumentation "No tenéis ni **** idea" ("Ihr habt verdammt nochmal keine Ahnung") dabei gefilmt, wie er seinen Spielern während einer Teambesprechung sagte, sie sollten dem Uruguayer den Ball überlassen, um ihn zu einem Fehler zu zwingen.
"Araujo ist ein Spitzenspieler, aber er ist derjenige, der die meisten Probleme damit hat, den Ball aus der Abwehr herauszuspielen. Jedes Mal, wenn er den Ball bekommt, blockieren wir einen Passweg und sind drin", erklärte der ehemalige Barcelona-Trainer.
Araujo litt unter Anfeindungen im Internet
Dies war das bekannteste Beispiel für Kritik an Araujo seitens eines gegnerischen Trainers, obwohl Enrique damit eindeutig nicht auf Araujos psychische Verfassung abzielte. Araujo sah sich nach seinem Platzverweis gegen PSG auch heftigen Beleidigungen im Internet ausgesetzt, was einen Kreislauf der Kritik in Gang setzte.
Nachdem er vier bis fünf Monate wegen einer Verletzung pausieren musste - während dieser Zeit wurden Enriques Kommentare veröffentlicht -, konnte Araujo bei seiner Rückkehr in der vergangenen Saison das eingespielte Duo zwischen Pau Cubarsi und Inigo Martinez nicht mehr verdrängen.
Er stand jedoch am Ende der Halbfinalniederlage von Barcelona gegen Inter Mailand in der Königsklasse auf dem Platz und wurde für den Ausgleichstreffer sowie das Siegtor der Italiener weiter kritisiert.
Araujo erklärte zuletzt, dass er sich zwar mittlerweile mental besser fühle, die Auswirkungen der Kritik in den sozialen Medien jedoch "verheerend" für ihn gewesen seien, insbesondere nachdem dort auch seine Familie angegriffen wurde. Araujo nannte ein Beispiel, bei dem man seinen beiden Töchtern den Tod gewünscht habe, was insbesondere seine Frau sehr mitgenommen hatte.
- Getty Images Sport
Die Zahlen von Ronald Araujo in der Saison 2025/26
- Spiele: 20
- Spielminuten: 1000
- Tore: 3
- Assists: 0
