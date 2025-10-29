Bemüht sich Manchester United im kommenden Sommer um Mittelfeldspieler Adam Wharton von Crystal Palace?
Man müsste wohl Real Madrid und den FC Liverpool ausstechen: Bemüht sich Manchester United um einen begehrten 80-Millionen-Mann?
- Getty
WAS IST PASSIERT?
Die Manchester Evening News bezeichnen den 21-Jährigen in einem Bericht als offensichtlichen Kandidaten für eine Neubesetzung im Mittelfeldzentrum des englischen Topklubs. Wharton könnte demnach den Kaderplatz von Manuel Ugarte einnehmen, der bei United bisher nicht überzeugen konnte und aktuell kein Stammspieler ist.
Zudem sei Wharton für United interessant, da er die Premier League schon bestens kennt und sich nicht erst an eine neue Liga gewöhnen müsste.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Zum Problem könnte allerdings das hohe Preisschild werden. Crystal Palace soll um die 80 Millionen Euro Ablöse für Wharton aufrufen, der bei den Londonern noch bis 2029 unter Vertrag steht.
Zudem gäbe es in einem Werben um den jungen Engländer wohl prominente Konkurrenz. So werden unter anderem auch Real Madrid, der FC Liverpool und Stadtrivale Manchester City mit Wharton in Verbindung gebracht. Auch der FC Bayern München gilt Berichten zufolge als interessiert.
- Getty
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Wharton war Anfang Februar 2024 vom englischen Zweitligisten Blackburn Rovers zu Crystal Palace gewechselt. Beim Team von Trainer Oliver Glasner ist er einer der absoluten Leistungsträger, in der laufenden Saison kam Wharton bislang auf 13 Pflichtspieleinsätze.
WIE GEHT ES WEITER?
Während Wharton mit Palace am Mittwochabend im EFL Cup beim FC Liverpool ran muss, geht es für United am Samstag in der Premier League weiter. Die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim ist dann bei Nottingham Forest zu Gast.