Mainz vs. Manchester City in der Youth League: Wo läuft das Spiel heute im LIVE STREAM und TV?

Heute findet das Spiel Mainz vs. Manchester City statt. Doch wo läuft die Youth League im LIVE STREAM und TV?

In der Youth League 2023/24 steht das Achtelfinale auf dem Programm. Hierbei geht am Dienstag das Spiel 1. FSV Mainz 05 vs. Manchester City über die Bühne. Die Begegnung findet im Stadion am Bruchweg statt.

Der 1. FSV Mainz setzte sich in den Play-offs am 6. Februar im Elfmeterschießen gegen den FC Barcelona durch. Vor dieser faustdicken Sensation hatte die Mannschaft von Benjamin Hoffmann zunächst in der ersten Runde des Meisterschaftswegs NK Maribor bezwungen. Anschließend warfen die Nullfünfer Dinamo Minsk aus der Youth League 2023/24.

Manchester City trat nicht in den Play-offs an. Denn: Die Elf von Brian Barry-Murphy schloss die Gruppe G im Champions-League-Weg mit 14 Punkten als Erster ab. Gegen das zweitplatzierte RB Leipzig erreichten die Citizens ein 1:1-Auswärtsremis und einen 2:1-Heimerfolg.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Mainz vs. Manchester City in der Youth League.