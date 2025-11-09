Cristiano Ronaldo ist beim 3:1-Sieg mit Al-Nassr bei Neom SC am Samstag mit Provokationen in Richtung des Schiedsrichters aufgefallen.
"Mach' nur so weiter": Wütender Cristiano Ronaldo knöpft sich den Schiedsrichter vor
Cristiano Ronaldo verteilte höhnisches Lob an den Schiedsrichter
Eine torlose erste Halbzeit pfiff der Unparteiische Abdullah Dhafer Al-Shehri aus Sicht des Portugiesen etwas zu früh ab. Ronaldo regte sich darüber auf, dass ein möglicherweise aussichtsreicher Angriff von Al-Nassr unterbrochen wurde.
Auf dem Weg in die Kabine machte CR7 seinem Ärger dann Luft. Der 40-Jährige rief hörbar höhnisch in Richtung des Unparteiischen: "Gut gemacht, gut gemacht. Mach' nur weiter so, du machst ein gutes Spiel. Ein sehr gutes Spiel."
- Getty
Cristiano Ronaldo trifft bei Auswärtssieg von Al-Nassr
Am Ende des Spiels dürfte Ronaldo allerdings wieder versöhnlich gestimmt gewesen sein. Denn Al-Nassr holte noch die drei wichtigen Punkte und CR7 trug seinen Teil dazu bei, indem er in der 65. Minute per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0 traf.
Angelo hatte Al-Nassr kurz nach Wiederanpfiff in Führung gebracht, nach einer Roten Karte für Neoms Luciano Rodriguez (56. Minute) spielte der Tabellenführer wenig später dann in Überzahl. Dennoch kam Neom nach Ronaldos Treffer durch Ahmed Abdu (84. Minute) noch einmal heran, ehe kurz darauf Joao Felix (86.) endgültig alles klar machte und zum 3:1-Endstand traf.
Für CR7 war es diese Saison wettbewerbsübergreifend schon sein zehntes Tor im elften Einsatz. Der 40-Jährige nimmt jeden Treffer gerne mit, schließlich will er in seiner Karriere bekanntlich noch auf 1000 Tore kommen.
Cristiano Ronaldo erreicht Meilenstein
Ronaldo erreichte am Samstag indes auch den Meilenstein von nun 100 direkten Torbeteiligungen in der Saudi Pro League (83 Tore, 17 Assists). Der Angreifer hofft darauf, in dieser Saison seinen ersten Meistertitel mit Al-Nassr zu gewinnen. Aktuell sieht es gut aus: Die Mannschaft von Trainer Jorge Jesus hat alle acht bisherigen Saisonspiele gewonnen und führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Al-Taawoun an.
Für CR7 liegt der Fokus nun aber zunächst darauf, mit der portugiesischen Nationalmannschaft das direkte Ticket zur WM 2026 zu lösen. Ein Sieg in den ausstehenden Qualifikationsspielen in Irland (13. November) und gegen Armenien (16. November) würde dafür sicher reichen. Die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada wird aller Voraussicht nach Ronaldos letztes großes Turnier mit Portugal.
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldos Leistungsdaten in der Saudi Pro League
- Saison 2022/23: 16 Spiele, 14 Tore, 2 Assists
- Saison 2023/24: 31 Spiele, 35 Tore, 11 Assists
- Saison 2024/25: 30 Spiele, 25 Tore, 3 Assists
- Bisherige Saison 2025/26: 8 Spiele, 9 Tore, 1 Assist