"Mach' nur so weiter": Wütender Cristiano Ronaldo knöpft sich den Schiedsrichter vor

Am Ende des Spiels dürfte Ronaldo allerdings wieder versöhnlich gestimmt gewesen sein. Denn Al-Nassr holte noch die drei wichtigen Punkte und CR7 trug seinen Teil dazu bei, indem er in der 65. Minute per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0 traf.

Angelo hatte Al-Nassr kurz nach Wiederanpfiff in Führung gebracht, nach einer Roten Karte für Neoms Luciano Rodriguez (56. Minute) spielte der Tabellenführer wenig später dann in Überzahl. Dennoch kam Neom nach Ronaldos Treffer durch Ahmed Abdu (84. Minute) noch einmal heran, ehe kurz darauf Joao Felix (86.) endgültig alles klar machte und zum 3:1-Endstand traf.

Für CR7 war es diese Saison wettbewerbsübergreifend schon sein zehntes Tor im elften Einsatz. Der 40-Jährige nimmt jeden Treffer gerne mit, schließlich will er in seiner Karriere bekanntlich noch auf 1000 Tore kommen.