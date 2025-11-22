Nach Gerüchten über Transfer-Hammer: Spektakuläre Wende bei Vinicius Junior und Real Madrid?

Vinicius hatte sich beim Sieg über den FC Barcelona Ende Oktober über seine erneute Auswechslung gegenüber Alonso lautstark echauffiert und beim Verlassen des Platzes selbst von einem Abschied gesprochen, wie TV-Kameras einfingen.

Die spanische Zeitung Sport schrieb Ende Oktober zudem von einem Wechselwunsch, weil das Tischtuch zu Trainer Alonso zerschnitten sei. Sein Traumziel sei PSG, hieß es damals. Zudem locken die kaufkräftigen saudi-arabischen Großklubs den 25-Jährigen seit längerer Zeit mit einem historischen Rekordgehalt.

Nach dem Wutausbruch bestand Real auf eine öffentliche Entschuldigung von Vinicius, der sich zudem auch intern bei seinen Teamkollegen und Alonso entschuldigen musste. Allerdings erschien am selben Tag ein brisanter Bericht bei The Athletic, in dem Probleme zwischen Spielern und Alonsos Arbeitsweise aufgedeckt wurden. Darin wurde auch eine Person aus dem nahen Umfeld der Mannschaft zitiert, die hinterher angeblich dem Vinicius-Lager zugeordnet wurde. "Er denkt, er ist Pep Guardiola, aber bisher ist er nur Xabi", hieß es darin.