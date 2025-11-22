Vinicius Junior wird seinen noch bis 2027 laufenden Vertrag bei Real Madrid nun doch verlängern. Das berichtet die spanische Sporttageszeitung as. Demnach hätten Vinicius und der Klub "wieder zueinander gefunden".
Nach Gerüchten über Transfer-Hammer: Spektakuläre Wende bei Vinicius Junior und Real Madrid?
Real Madrid wollte Vinicius Junior angeblich loswerden
Das kommt deshalb etwas überraschend, weil Gespräche über eine Ausdehnung des Arbeitspapiers einerseits zuletzt auf Eis gelegt worden waren und das Verhältnis zwischen Vinicius und den Königlichen - besonders zum neuen Trainer Xabi Alonso - als zerrüttet galt.
Die Sport Bild hatte Anfang November gar berichtet, dass der Klub vom Verhalten seines beim Clasico im Oktober einmal mehr eskalierenden Superstars die Faxen dicke habe und einen Verkauf des Brasilianers anstrebe.
- Getty Images Sport
Clasico-Eklat um Vinicius Junior: Er drohte mit Abschied
Vinicius hatte sich beim Sieg über den FC Barcelona Ende Oktober über seine erneute Auswechslung gegenüber Alonso lautstark echauffiert und beim Verlassen des Platzes selbst von einem Abschied gesprochen, wie TV-Kameras einfingen.
Die spanische Zeitung Sport schrieb Ende Oktober zudem von einem Wechselwunsch, weil das Tischtuch zu Trainer Alonso zerschnitten sei. Sein Traumziel sei PSG, hieß es damals. Zudem locken die kaufkräftigen saudi-arabischen Großklubs den 25-Jährigen seit längerer Zeit mit einem historischen Rekordgehalt.
Nach dem Wutausbruch bestand Real auf eine öffentliche Entschuldigung von Vinicius, der sich zudem auch intern bei seinen Teamkollegen und Alonso entschuldigen musste. Allerdings erschien am selben Tag ein brisanter Bericht bei The Athletic, in dem Probleme zwischen Spielern und Alonsos Arbeitsweise aufgedeckt wurden. Darin wurde auch eine Person aus dem nahen Umfeld der Mannschaft zitiert, die hinterher angeblich dem Vinicius-Lager zugeordnet wurde. "Er denkt, er ist Pep Guardiola, aber bisher ist er nur Xabi", hieß es darin.
Vinicius Junior zwischen Weltklasse und Eklats
Nun aber sind offenbar die Wogen zumindest bei Vinicius geglättet, sodass eine Vertragsverlängerung demnächst anstehen dürfte.
Der Offensivstar war 2018 für 45 Millionen Euro von Flamengo zu den Königlichen gewechselt und entwickelte sich dort zu einem der besten Spieler der Welt, der gleichzeitig durch schauspielerische Einlagen und zahlreiche Provokationen gegenüber gegnerischen Fans und Spielern aber auch ein äußerst streitbarer Charakter ist.
Sportlich ist Vinicius aber über jeden Zweifel erhaben. In bis dato 338 Pflichtspielen erzielte er 111 Tore und bereitete 87 weitere Treffer vor. Mit den Königlichen gewann er bereits zweimal die Champions League und dreimal die spanische Meisterschaft.
