Lukas Podolski Abschiedsspiel: Welche Spieler sind dabei? Teams, Stars und Trainer

Lukas Podolski feiert am Donnerstag seinen fußballerischen Abschied in der Heimatstadt Köln. Viele große Namen sind mit dabei.

Das RheinEnergieSTADION in Köln ist am Donnerstagabend natürlich ausverkauft, wenn "Prinz Poldi" sich noch einmal in seiner Heimatstadt die Ehre gibt. Der 39-Jährige macht heute (10. Oktober) sein Abschiedsspiel, wenngleich er noch aktiv ist und bis kommenden Sommer noch in Polen bei Gornik Zabrze unter Vertrag steht.

Das Abschiedsspiel der FC-Legende beginnt heute Abend um 20.45 Uhr - und mit von der Partie sind selbstredend zahlreiche große Namen, unter anderem einige von Podolskis Weltmeister-Kollegen von 2014. Sogar Joachim Löw lässt es sich nicht nehmen, als Coach dabei zu sein.