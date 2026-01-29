Khvicha Kvaratskhelia hat sich beim 1:1 von Paris Saint-Germain gegen Newcastle United zum Abschluss der Ligaphase in der Königsklasse womöglich schwer verletzt. Trainer Luis Enrique befürchtet eine lange Zwangspause.
Unter Tränen ausgewechselt! Verletzungsschock um PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia
Kvaratskhelia unter Tränen ausgewechselt
Bereits nach 22 Minuten war der Arbeitstag Kvaratskhelias beendet: Unter Tränen musste der Angreifer gestützt von PSG-Betreuern den Rasen im Parc des Princes verlassen. Dem frühen Schock war ein unglücklicher Zweikampf mit Anthony Elanga vorausgegangen.
Nachdem der Magpies-Profi den Ball schon geklärt hatte, verhakte sich Kvaratskhelias Knöchel zwischen den Beinen seines Gegenspielers. Während Elanga die Gelbe Karte sah, blieb der Georgier mit feuchten Augen liegen und krümmte sich vor Schmerzen am Boden. Für ihn kam Desire Doue ins Spiel.
"Wir haben einen weiteren wichtigen Spieler durch eine Verletzung verloren; wir müssen die Untersuchungen am Donnerstag abwarten. Es ist sein Knöchel, und es ist kompliziert", sagte Enrique niedergeschlagen nach dem Spiel.
PSG musste auch beim CL-Triumph in die Playoffs
Die Worte des spanischen Erfolgstrainers kommen nicht von ungefähr. PSG ist in dieser Saison von reichlich Verletzungspech geplagt. Der für Kvaratskhelia eingewechselte Doue fehlte beispielsweise im Herbst für einige Wochen, auch Weltfußballer Ousmane Dembele verpasste schon zahlreiche Spiele.
Das Verpassen der ersten acht Plätze bedeutet derweil zwei Spiele mehr im vollen Terminkalender der Franzosen. Ein schlechtes Omen muss das aber nicht sein. Bereits beim ersehnten Champions-League-Triumph in der Vorsaison hatte PSG den Umweg über die Playoffs genommen und fegte mit insgesamt 10:0 über Ligue-1-Konkurrent Stade Brest hinweg.
"Wir hätten bessere Ergebnisse erzielen können, aber wir sind hier, wir sind bereit, und wir werden sehen, gegen wen wir spielen. Ich stelle hohe Anforderungen an meine Mannschaft, aber wir müssen unseren Spielplan analysieren und betrachten", erklärte Enrique. Nun kommt es zu einem Duell mit der AS Monaco oder Qarabag Agdam, Klarheit herrscht nach der Auslosung am Freitag (12 Uhr MESZ).
Ob Kvaratskhelia mitwirken kann, ist fraglich. Schmerzhaft wäre ein längerer Verlust allemal. In der laufenden Spielzeit kommt er in 27 Partien auf sieben Treffer und sechs Assists.
Diese Teams stehen in den Playoffs der Champions League
- Real Madrid
- Inter Mailand
- PSG
- Newcastle United
- Juventus Turin
- Atletico Madrid
- Atalanta Bergamo
- Bayer Leverkusen
- BVB
- Olympiakos Piräus
- Club Brügge
- Galatasaray Istanbul
- AS Monaco
- Qarabag Agdam
- Bodö/Glimt
- Benfica Lissabon