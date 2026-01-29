Unter Tränen ausgewechselt! Verletzungsschock um PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia

Die Worte des spanischen Erfolgstrainers kommen nicht von ungefähr. PSG ist in dieser Saison von reichlich Verletzungspech geplagt. Der für Kvaratskhelia eingewechselte Doue fehlte beispielsweise im Herbst für einige Wochen, auch Weltfußballer Ousmane Dembele verpasste schon zahlreiche Spiele.

Das Verpassen der ersten acht Plätze bedeutet derweil zwei Spiele mehr im vollen Terminkalender der Franzosen. Ein schlechtes Omen muss das aber nicht sein. Bereits beim ersehnten Champions-League-Triumph in der Vorsaison hatte PSG den Umweg über die Playoffs genommen und fegte mit insgesamt 10:0 über Ligue-1-Konkurrent Stade Brest hinweg.

"Wir hätten bessere Ergebnisse erzielen können, aber wir sind hier, wir sind bereit, und wir werden sehen, gegen wen wir spielen. Ich stelle hohe Anforderungen an meine Mannschaft, aber wir müssen unseren Spielplan analysieren und betrachten", erklärte Enrique. Nun kommt es zu einem Duell mit der AS Monaco oder Qarabag Agdam, Klarheit herrscht nach der Auslosung am Freitag (12 Uhr MESZ).

Ob Kvaratskhelia mitwirken kann, ist fraglich. Schmerzhaft wäre ein längerer Verlust allemal. In der laufenden Spielzeit kommt er in 27 Partien auf sieben Treffer und sechs Assists.