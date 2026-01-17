Jeff Chabot gehört zu den wichtigsten und besten Spielern im Kader des VfB Stuttgart. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass gleich mehrere europäische Topklubs Interesse am Innenverteidiger zeigen sollen.
Lothar Matthäus sieht ihn als WM-Kandidaten! Europäische Topklubs baggern an Star des VfB Stuttgart
Roma und Lissabon scharf auf Chabot
Laut Sky haben sich insbesondere die AS Rom und Benfica Lissabon als Interessenten für Chabot herauskristallisiert. Dem Bericht zufolge fordert der VfB Stuttgart für den 27-Jährigen mindestens 20 Millionen Euro Ablöse. Allerdings sei man nicht bereit, ihn bereits im Winter abzugeben. Erst im November hatte Chabot seinen Berater gewechselt - keineswegs ein eindeutiges Signal, aber in vielen Fällen ein Hinweis auf einen bevorstehenden Transfer.
Interessanterweise tauchen die Gerüchte genau jetzt auf - kurz bevor der VfB Stuttgart am Donnerstag in der Ligaphase der Europa League bei der Roma gastiert.
Matthäus über Chabots WM-Chancen: "Sehe ihn auch als Kandidat"
Chabots Vertrag beim VfB Stuttgart läuft noch bis 2028. Für Trainer Sebastian Hoeneß ist der 27-Jährige unverzichtbar: In dieser Saison kommt er bislang auf 1672 Einsatzminuten in 20 Pflichtspielen. Während Chabot vier Länderspiele für die deutsche U21-Nationalmannschaft absolviert hat, wartet er noch auf sein Debüt in der A-Nationalmannschaft.
Für Lothar Matthäus ist das längst überfällig. Außerdem sieht der Rekordnationalspieler in Chabot einen Kandidaten für die WM im Sommer: "Er hat zwar noch kein Länderspiel, aber ich sehe ihn auch als Kandidat, auch wenn er vielleicht noch nicht bei so vielen auf dem Radar ist. Aber gerade in der Innenverteidigung haben wir ein bisschen Probleme in der Breite". Chabot habe "körperliche Präsenz, ist zweikampf- und kopfballstark", begründete Matthäus.
Laut der Bild hat es bisher jedoch noch keinen Kontakt zwischen Chabot und Bundestrainer Julian Nagelsmann gegeben. In der Innenverteidigung setzt dieser derzeit lieber auf andere Stars wie Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Antonio Rüdiger.
Jeff Chabot: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 20
- Tore: 0
- Vorlagen: 0
- Einsatzminuten: 1.672