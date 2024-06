"Logisch, dass die großen Jungs ihn nicht mochten": Hype und Eigensinn zerstörten die Karriere eines Rekordtalents

Hachim Mastour galt bei Milan als kommender Star. Doch alles kam ganz anders als erhofft.

Es ist noch gar nicht so lange her, da zählte Hachim Mastour zu den größten Talenten Europas. Bei der AC Mailand trainierte er an der Seite von Top-Spieler wie Michael Essien und Mario Balotelli und avancierte zum jüngsten Debütanten in der marokkanischen Nationalmannschaft.

Viele Fans und Zocker dürften den Offensivspieler aus spektakulären YouTube-Clips und aus dem FIFA-Karriereemodus kennen. Bei FIFA 15 hatte der damals 16-Jährige ein Mega-Potenzial von 88, fünf Sterne Skillmoves und ein beachtliches Rating von 66 - heute ist er nicht einmal mehr im Spiel zu finden und selbst wenn, wäre sein Rating deutlich niedriger angesiedelt als damals.

Statt der großen Karriere bei Europas schillerndsten Vereinen schlug Mastour aber eine Laufbahn ein, in der er zwischenzeitlich gar ohne Klub dastand und die ihn zuletzt, mit Mitte 20, nach Marokko führte.