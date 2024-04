"Lionel Messi wäre auch mit 80 noch der Beste in der MLS": Ex-United-Star stellt gewagte Behauptung auf

Lionel Messi ist der Mega-Star in der MLS - und könnte es noch bis fast an sein Lebensende bleiben, meint ein Ex-United-Star.

Nach einem Stotterstart in die MLS-Saison wegen einer Oberschenkelverletzung kommt Lionel Messi für seinen Klub Inter Miami immer besser in Fahrt - und der ehemalige Manchester-United-Profi Giuseppe Rossi, selbst in seiner Karriere auch in der Major League Soccer beschäftigt, glaubt, dass der Argentinier auch auf lange Sicht, der mit Abstand beste Spieler der Liga bleiben wird.

Messi gelang zuletzt beim 3:1 gegen Nashville ein Doppelpack, zudem bereitete er den dritten Treffer für seine Mannschaft vor.