Er kann es noch immer! Lionel Messi hat Inter Miami mit einer weiteren Glanzleistung an die Tabellenspitze geschossen.

Alleinunterhalter Lionel Messi hält seinen Klub Inter Miami in der amerikanischen Major League Soccer weiterhin klar auf Playoff-Kurs. Das Team aus Florida gewann am Samstagabend gegen den Nashville SC mit 3:1 (2:1) und steht vorerst an der Spitze der Eastern Conference.

Die New York Red Bulls haben ein Spiel weniger absolviert und können wieder vorbeiziehen.