Lionel Messi vs. Joan Laporta? Brisanter Bericht zu Präsidentschaftswahlen bei Barca aufgetaucht

Obwohl der Superstar von Inter Miami nicht plane, selbst für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, erwäge er dem Bericht zufolge, einen der Kandidaten öffentlich zu unterstützen, um eine Wiederwahl von Joan Laporta zu verhindern. Allerdings wolle Messi nur unter der Bedingung eingreifen, wenn es für einen der Kontrahenten realistische Erfolgschancen geben würde.

Die Wahlen in Barcelona finden im kommenden Jahr zwischen dem 15. März und 15. Juni statt. Laporta hat bereits bestätigt, dass er sich zur Wiederwahl stellen wird. Nun sieht er sich jedoch mit einem unerwarteten Rivalen in Messi konfrontiert. Vor viereinhalb Jahren unterstützte der Argentinier Laporta öffentlich und ging sogar mit seinem Sohn Thiago persönlich zur Wahl. Diesmal scheint die Situation jedoch völlig anders zu sein.