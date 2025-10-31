Lionel Messi hat nach Informationen der spanischen Zeitung ABC deutlich gemacht, bei den Präsidentschaftswahlen seines langjährigen Klubs FC Barcelona eine Rolle spielen zu wollen.
Lionel Messi vs. Joan Laporta? Brisanter Bericht zu Präsidentschaftswahlen bei Barca aufgetaucht
WAS IST PASSIERT?
Obwohl der Superstar von Inter Miami nicht plane, selbst für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, erwäge er dem Bericht zufolge, einen der Kandidaten öffentlich zu unterstützen, um eine Wiederwahl von Joan Laporta zu verhindern. Allerdings wolle Messi nur unter der Bedingung eingreifen, wenn es für einen der Kontrahenten realistische Erfolgschancen geben würde.
Die Wahlen in Barcelona finden im kommenden Jahr zwischen dem 15. März und 15. Juni statt. Laporta hat bereits bestätigt, dass er sich zur Wiederwahl stellen wird. Nun sieht er sich jedoch mit einem unerwarteten Rivalen in Messi konfrontiert. Vor viereinhalb Jahren unterstützte der Argentinier Laporta öffentlich und ging sogar mit seinem Sohn Thiago persönlich zur Wahl. Diesmal scheint die Situation jedoch völlig anders zu sein.
- Getty
WAS IST DER HINTERGRUND?
Der Hintergrund: Messi hat Laporta angeblich noch nicht vergeben, dass er seinen Herzensklub im Jahr 2021 verlassen musste. Die finanziell angeschlagenen Katalanen konnten sich einen neuen Vertrag für den Argentinier damals nicht leisten, obwohl es bereits eine mündliche Einigung gegeben haben soll. Es folgte der Wechsel zu PSG.
- AFP
WAS WURDE GESAGT?
Anschließend bekam das Verhältnis zwischen Messi und Laporta tiefe Risse, wie der amtierende Barca-Präsident vor wenigen Wochen sogar selbst andeutete. "Wir hatten für lange Zeit ein sehr gutes Verhältnis zueinander", sagte Laporta der katalanischen Streaming-Plattform 3cat. "Als wir dann seinen Vertrag nicht verlängert haben, brach es ein bisschen auseinander." Allerdings räumte Laporta ein, dass sie ihre Beziehung wieder "nach und nach aufgebaut" hätten.
Laut ABC seien in der jüngeren Vergangenheit mehrere potenzielle Kandidaten auf Messi zugekommen, um den 38-Jährigen von sich zu überzeugen. Es wird vermutet, dass Messi das Zünglein an der Waage spielen könnte, sollte eine Wiederwahl von Laporta tatsächlich auf der Kippe stehen.
WUSSTEST DU DAS?
Neben Laporta bereitet sich auch Victor Font, der Zweitplatzierte der letzten Wahl, auf die Kandidatur für die Präsidentschaft von Barcelona vor. Es ist noch unklar, ob er ein individuelles Projekt oder eine Oppositionsgruppe repräsentieren wird. Joan Camprubi Montal, dessen Großvater und Urgroßvater beide als Präsidenten von Barcelona tätig waren, hat ebenfalls seine Absicht bekundet, zu kandidieren.
Andere prominente Persönlichkeiten mit starken Verbindungen zum Verein, wie der ehemalige Direktor Xavi Vilajoana und der Ökonom Marc Ciria, werden voraussichtlich ebenfalls teilnehmen. In beiden Fällen ist aber noch offen, ob sie sich selbst zur Wahl stellen oder sich einer anderen Kampagne anschließen werden.