Liam Delap ist der einzige Grund, warum Ipswich Town noch auf den Klassenerhalt hofft - und dürfte bald bei einem Topklub auflaufen.

50 Prozent. Das ist die Antwort auf die Frage, an wie vielen der bisher 20 Premier-League-Tore von Ipswich Town Liam Delap direkt beteiligt war. Achtmal traf er selbst, zweimal bereitete er einen Treffer eines Teamkollegen vor. Das bringt ihn auf den Zettel zahlreicher Topklubs.

Doch was macht ihn so stark, wie sieht seine Zukunft aus und warum wird sich Pep Guardiola am Ende vielleicht ärgern?