Dortmund verliert sein wohl größtes Talent - weil sich der Klub mit dem Angreifer nicht auf einen neuen Vertrag einigen kann.

U17-Weltmeister Paris Brunner verlässt Borussia Dortmund und schließt sich dem französischen Erstligisten AS Monaco an. Der 18-Jährige erhält bei den Monegassen einen Vertrag bis 2028, wird für die kommende Spielzeit aber zunächst an den belgischen Klub Cercle Brügge verliehen. Das teilten die Klubs am Freitag mit.