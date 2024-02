Ein BVB-Anhänger nahm sich Emre Can zur Brust, dieser ließ sich das nicht gefallen.

Emre Can hat sich nach dem 1:1 des BVB beim VfL Wolfsburg in der Bundesliga am Samstag ein heftiges Wortgefecht mit einem Fan geliefert. Der Vorfall, der in einem Video auf Social Media dokumentiert ist, ereignete sich, als der Kapitän von Borussia Dortmund kurz vor einem TV-Interview stand.