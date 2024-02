Ferngesteuerte Autos mit Pyro-Fackeln! Kuriose Unterbrechung bei Zweitligaspiel

Der Protest der Fans gegen die Pläne der DFL nimmt immer kuriosere Züge an - wie nun die Fans in Rostock bewiesen.

Beim Zweitligaspiel zwischen Hansa Rostock und dem Hamburger SV am 22. Spieltag kam es in der 10. Spielminute zu einer kuriosen Unterbrechung. Wie schon beim Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen (0:1) am Freitagabend fuhren plötzlich ferngesteuerte Spielzeugautos auf das Spielfeld. Die Gefährte in Rostock waren jedoch mit pyrotechnischen Fackeln ausgestattet, die jeweils in zwei Farben brennend (blau und weiß analog zu den Vereinsfarben von Hansa) auf dem Dach der Fahrzeuge angebracht waren.

Eifrig herbeigeeilte Ordner versuchten die Gefährte, die mutmaßlich von Rostocker Fans ins Stadion gebracht und gesteuert wurden, mit Fußtritten vom Rasen zu befördern. Die Unterbrechung des Spiels dauerte keine zwei Minuten an. So war es auch in Minute 24, als kleine Bälle aufs Terrain geworfen wurden.