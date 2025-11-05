Vor dem Champions-League-Spiel gegen Club Brügge hat sich FC Barcelonas Präsident Joan Laporta vor die Medien gestellt, um Lamine Yamal öffentlich zu verteidigen und seine uneingeschränkte Unterstützung für das Wunderkind zu bekräftigen.
"Lamine ist ein Genie": Joan Laporta stärkt FC Barcelonas Yamal trotz anhaltender Kontroversen den Rücken
Laporta: "Ich stehe ihm zur Seite und unterstütze ihn voll und ganz"
"Lamine ist ein Genie, und ich stehe ihm zur Seite und unterstütze ihn voll und ganz. Er ist ein fantastischer junger Mann und ein brillanter Spieler", sagte Laporta. "Wir müssen uns um ihn kümmern und ihn beschützen. Ich bin voll und ganz dafür, Lamine zu beschützen, ihm zur Seite zu stehen und ihn zu unterstützen. Er ist erst 18 Jahre alt, und es ist nicht leicht, alles zu verarbeiten, was ihm widerfahren ist."
Laporta betonte zudem, dass der Verein weiterhin Geduld und Begleitung bieten werde, damit Yamal ohne den Druck unrealistischer Erwartungen reifen kann. "Wir müssen Verständnis für ihn haben. Er hatte eine Leistenverletzung, die nicht von heute auf morgen heilt. Er arbeitet sehr hart, und das ist selbst für verletzte Spieler bewundernswert. Ich hatte die Gelegenheit, den Genesungsprozess persönlich zu verfolgen", fügte der Präsident hinzu.
Lamine Yamals Ablenkungen außerhalb des Spielfelds ziehen Aufmerksamkeit auf sich
In den vergangenen Wochen stand Yamal unter intensiver Beobachtung, sowohl öffentlich als auch intern beim FC Barcelona. Die Leistungen des 18-Jährigen haben aufgrund anhaltender Verletzungen und Ablenkungen außerhalb des Spielfelds leicht nachgelassen, was das Trainerteam beunruhigte. Zahlreiche Vorfälle trugen dazu bei: Nach der Niederlage gegen Real Madrid reiste Yamal nach Mailand, statt mit der Mannschaft zurückzukehren, und nahm Werbespots auf, obwohl er noch an einer Leistenverletzung laborierte. Selbst kleinere Verstöße, etwa die Nutzung von Golfcarts, die eigentlich für Mitarbeiter reserviert sind, oder die Sonderbehandlung am Mannschaftstisch, verstärkten bei Trainer Hansi Flick den Eindruck einer möglichen Ungleichbehandlung.
Vor dem Clasico sorgte Yamal zudem für Aufsehen, als er auf Twitch scherzhaft kommentierte: "Sie stehlen, sie beschweren sich ..." – ein Spruch, der sowohl die Spieler von Real als auch interne Stellen bei Barcelona verärgerte. Hinzu kam seine kürzliche Trennung von Sängerin Nicki Nicole, die weitere Spekulationen über seine Konzentration auf den Fußball anheizte.
Barcelona Verletzungskrise verschärft sich
Laporta ging auch auf die anhaltende Verletzungsmisere des Vereins ein, die Flicks Pläne in einer entscheidenden Phase der Saison erschwert hat. "Wir hatten viele Verletzungen, ich möchte das nicht als Ausrede benutzen, aber es ist eine Tatsache", räumte Laporta ein. "Das hat unsere Pläne ein wenig durcheinandergebracht, aber jetzt erholen sich die verletzten Spieler und wir verbessern uns allmählich."
Barcelona hat in dieser Saison eine ungewöhnlich hohe Zahl an Rückschlägen erlebt: Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, Pedri, Gavi, Fermin Lopez, Alejandro Balde, Andreas Christensen und Joan Garcia fielen allesamt verletzungsbedingt aus.
Erfreuliche Nachrichten gibt es immerhin: Lewandowski und Olmo kehrten beim 3:1-Sieg gegen Elche zurück und sorgten für Auftrieb, während Raphinha und Joan Garcia voraussichtlich nach der Länderspielpause wieder zum Kader stoßen
- AFP
Hansi Flicks ungewisse Zukunft inmitten einer schwierigen Phase
Laporta äußerte sich zudem zur Lage von Flick und betonte sein Vertrauen in den deutschen Trainer, trotz wachsender Spekulationen über dessen Zukunft. "Ich weiß mit Sicherheit, dass er hier bei Barca sehr glücklich ist und dass er sich sehr darüber freut, dass wir ins Stadion zurückkehren und dass er Trainer eines solchen Vereins ist, der auch ein riesiges Stadion haben wird."
Laut einem Bericht der Tageszeitung ABC soll Flick seinen engsten Mitarbeitern privat mitgeteilt haben, dass er am Saisonende zurücktreten wolle. Grund dafür seien eine große Erschöpfung und die Desillusionierung über die Stimmung innerhalb des Teams. Dies dementierte der ehemalige Nationaltrainer jedoch sofort. "Das ist einfach nur Bullshit. Ich liebe diesen Klub wirklich, ich liebe die Spieler, ich liebe das Drumherum." Er fasste zusammen: "Ich bin sehr glücklich in Barcelona."
Lamine Yamal: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 9
- Tore: 4
- Vorlagen: 5
- Einsatzminuten: 709
- Gelbe Karten: 1
- Gelb-Rote oder Rote Karten: 0