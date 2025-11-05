"Lamine ist ein Genie": Joan Laporta stärkt FC Barcelonas Yamal trotz anhaltender Kontroversen den Rücken

"Lamine ist ein Genie, und ich stehe ihm zur Seite und unterstütze ihn voll und ganz. Er ist ein fantastischer junger Mann und ein brillanter Spieler", sagte Laporta. "Wir müssen uns um ihn kümmern und ihn beschützen. Ich bin voll und ganz dafür, Lamine zu beschützen, ihm zur Seite zu stehen und ihn zu unterstützen. Er ist erst 18 Jahre alt, und es ist nicht leicht, alles zu verarbeiten, was ihm widerfahren ist."

Laporta betonte zudem, dass der Verein weiterhin Geduld und Begleitung bieten werde, damit Yamal ohne den Druck unrealistischer Erwartungen reifen kann. "Wir müssen Verständnis für ihn haben. Er hatte eine Leistenverletzung, die nicht von heute auf morgen heilt. Er arbeitet sehr hart, und das ist selbst für verletzte Spieler bewundernswert. Ich hatte die Gelegenheit, den Genesungsprozess persönlich zu verfolgen", fügte der Präsident hinzu.