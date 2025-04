Läuft die Bundesliga Konferenz ab 2025/26 nicht mehr bei Sky?

Die TV-Rechte ändern sich: Ab 2025/26 läuft die Bundesliga-Konferenz nicht mehr bei Sky. Wer übernimmt? Hier gibt’s alle Infos.

Zumindest für viele Fans fällt ab Sommer 2025 ein vertrautes Ritual weg: die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag bei Sky. Was jahrzehntelang zur festen TV-Tradition gehörte, zieht weiter. Sky ist komplett raus – doch wie geht es weiter? GOAL versorgt Euch mit allen Details.

Was früher unter Premiere begann und später unter Sky Kult wurde, gehört ab der Saison 2025/26 der Geschichte an. Die Rechte an der Bundesliga-Konferenz wechseln exklusiv zu DAZN, und Sky darf sie nicht mehr übertragen. Für Euch bedeutet das: Wollt Ihr die Samstagskonferenz sehen, braucht Ihr ab Sommer 2025 ein DAZN-Abo.

GOAL zeigt Euch, was sich bei den TV-Rechten an den Samstagsspielen in der Bundesliga ab 2025/26 ändert.