Kylian Mbappe verhinderte bei Real Madrid angeblich indirekt die spektakuläre Rückkehr eines Superstars

Real Madrid sondierte in der vergangenen Saison die Möglichkeit, Hakimi angeblich im Jahr 2026 ablösefrei zurückzuholen. Die Königlichen sollen dabei auf die damals ins Stocken geratenen Vertragsgespräche des Marokkaners mit PSG und auf seine weiterhin starke Verbundenheit zu den Blancos spekuliert haben. Dieser Plan scheiterte jedoch: Nach Mbappes Abgang entstand bei PSG durch den frei werdenden Gehaltsrahmen ausreichend finanzieller Spielraum, um Hakimi ein viel besseres Angebot zu unterbreiten, das ihn zu einer klaren Kehrtwende bewegte.

Verstärkt wurde das Gesamtangebot für Hakimi dem Bericht zufolge auch durch das sportliche Konzept des strategischen Beraters Luis Campos und den großen Einfluss von Trainer Luis Enrique in der Mannschaft. Statt eines Wechsels nach Madrid entschied er sich schlussendlich für eine langfristige Verlängerung in Paris - bis 2029.

Madrid hatte dem Marokkaner bereits vor Jahren signalisiert, dass ihm die Türen offenstünden, sollte er seinen Vertrag in Paris erfüllen und anschließend als vereinsloser Spieler zurückkehren wollen. Aufgrund des angespannten Verhältnisses zwischen beiden Klubs galt eine ablösefreie Rückkehr als nahezu einziger realistischer Weg.