Achraf Hakimis ausgebliebene Rückkehr zu Real Madrid hängt offenbar unmittelbar mit Kylian Mbappes Wechsel zu den Königlichen zusammen. Das berichtet die spanische Zeitung As.
Kylian Mbappe verhinderte bei Real Madrid angeblich indirekt die spektakuläre Rückkehr eines Superstars
Real Madrid sondierte in der vergangenen Saison die Möglichkeit, Hakimi angeblich im Jahr 2026 ablösefrei zurückzuholen. Die Königlichen sollen dabei auf die damals ins Stocken geratenen Vertragsgespräche des Marokkaners mit PSG und auf seine weiterhin starke Verbundenheit zu den Blancos spekuliert haben. Dieser Plan scheiterte jedoch: Nach Mbappes Abgang entstand bei PSG durch den frei werdenden Gehaltsrahmen ausreichend finanzieller Spielraum, um Hakimi ein viel besseres Angebot zu unterbreiten, das ihn zu einer klaren Kehrtwende bewegte.
Verstärkt wurde das Gesamtangebot für Hakimi dem Bericht zufolge auch durch das sportliche Konzept des strategischen Beraters Luis Campos und den großen Einfluss von Trainer Luis Enrique in der Mannschaft. Statt eines Wechsels nach Madrid entschied er sich schlussendlich für eine langfristige Verlängerung in Paris - bis 2029.
Madrid hatte dem Marokkaner bereits vor Jahren signalisiert, dass ihm die Türen offenstünden, sollte er seinen Vertrag in Paris erfüllen und anschließend als vereinsloser Spieler zurückkehren wollen. Aufgrund des angespannten Verhältnisses zwischen beiden Klubs galt eine ablösefreie Rückkehr als nahezu einziger realistischer Weg.
Achraf Hakimi ist neuer Afrikas Fußballer des Jahres
Hakimi, der viele Jahre in Reals Nachwuchs ausgebildet wurde, verließ die Königlichen 2020 nach 17 Pflichtspielen für die Profis und schloss sich nach einer Leihe bei Borussia Dortmund Inter Mailand an. Spätestens nach dem anschließenden Wechsel nach Paris entwickelte er sich endgültig zu einem der besten Rechtsverteidiger der Welt. Mit seinen Leistungen trug er vergangene Saison maßgeblich zum ersten Gewinn der Champions League in der Pariser Vereinsgeschichte bei. "Wie Real jemanden wie mich gehen lassen konnte? Das war nicht meine Entscheidung. Es lag nicht an mir", verriet Hakimi bei DAZN über seinen Real-Abgang.
Der 27-Jährige laboriert derzeit an einer Knöchelverletzung, die er sich nach einem harten Foul von Luis Diaz in der Champions League zugezogen hat, und wird noch mehrere Wochen ausfallen. Die Hoffnungen sind groß, dass sein Knöchel rechtzeitig vor Beginn des Afrika Cups am 21. Dezember wieder belastbar ist. Marokko fungiert als Gastgeber des Turniers.
Während Hakimi pausierte, wurde er zudem zum Afrikas Fußballer des Jahres gekürt. Er setzte sich dabei vor Mohamed Salah vom FC Liverpool und Victor Osimhen von Galatasaray durch.
Achraf Hakimi: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 21
- Tore: 4
- Vorlagen: 5
- Gelbe Karten: 1
- Rote oder Gelb-Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 1.651