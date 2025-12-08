Auf der Presskonferenz vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Sporting Lissabon hat Trainer Vincent Kompany bestätigt, dass Luis Diaz noch vor der Winterpause in einen kurzen Urlaub geschickt wurde. Die Maßnahme hat allerdings keine disziplinarischen Gründe.
Kurzurlaub vor der Winterpause! Starspieler des FC Bayern München wird vom Training befreit
Luis Diaz verpasst zwei Spiele gesperrt
Der Kolumbianer würde dem deutschen Rekordmeister ohnehin in den kommenden beiden Partien fehlen. In der Königsklasse sitzt er seine Rot-Sperre ab, die er sich beim Sieg über PSG eingebrockt hatte und inzwischen von drei auf zwei Partien reduziert wurde. Am kommenden Sonntag fehlt er in der Bundesliga gegen Mainz 05 aufgrund einer Gelbsperre, nachdem er in Stuttgart zum fünften Mal im laufenden Wettbewerb verwarnt worden war.
"Es ist vernünftig, dass er ein paar Tage weg ist von hier und dass er dann mental wieder 100 Prozent zurückkommt", erklärte Kompany. Dennoch wurde ihm ein "Individualprogramm" zur Seite gestellt. "Heutzutage ist es nicht mehr so, dass man in den Urlaub geht und am Strand liegt. Die Jungs trainieren fast täglich, die haben alle private Physios." Schon am Montag hatte der Angreifer nicht mehr am Mannschaftstraining teilgenommen.
- Getty Images Sport
Diaz einer der Dauerbrenner beim FC Bayern
Zum Jahresabschluss in Heidenheim am 21. Dezember wird Diaz dann voraussichtlich wieder auf dem Spielberichtsbogen stehen, ehe er wie der Rest der Mannschaft über die Feiertage durchschnaufen kann. Dann darf sich der 28-Jährige auch seit langer Zeit mal wieder auf besinnliche Tage mit seinen Liebsten freuen.
"Er hat immer alles gespielt. Nicht nur für uns, auch für die Nationalmannschaft. Er hat auch die längste Reise", sagte Kompany und ergänzte bezüglich des Spielbetriebs über die Feiertage (Boxing Day) in der Premier League, wo Diaz vor seinem Wechsel nach München jahrelang für den FC Liverpool spielte: "Er hat auch in England sehr lange gespielt, weshalb er auch kein Weihnachten mit seiner Familie feiern konnte. Das wird dieses Jahr wieder das erste Mal für ihn sein."
Diaz stand tatsächlich in allen bisherigen Partien, in denen er spielen durfte, für die Bayern auf dem Platz - in den meisten Fällen von Beginn an. In seinen bisher 21 Auftritten im FCB-Trikot steuerte er zwölf Treffer und sieben Assists bei. Im Sommer war er für eine Ablöse von kolportierten 70 Millionen Euro aus Liverpool gekommen.
Die Leistungsdaten von Luis Diaz beim FC Bayern München
- Spiele: 21
- Tore: 12
- Assists: 7