Kurzurlaub vor der Winterpause! Starspieler des FC Bayern München wird vom Training befreit

Zum Jahresabschluss in Heidenheim am 21. Dezember wird Diaz dann voraussichtlich wieder auf dem Spielberichtsbogen stehen, ehe er wie der Rest der Mannschaft über die Feiertage durchschnaufen kann. Dann darf sich der 28-Jährige auch seit langer Zeit mal wieder auf besinnliche Tage mit seinen Liebsten freuen.

"Er hat immer alles gespielt. Nicht nur für uns, auch für die Nationalmannschaft. Er hat auch die längste Reise", sagte Kompany und ergänzte bezüglich des Spielbetriebs über die Feiertage (Boxing Day) in der Premier League, wo Diaz vor seinem Wechsel nach München jahrelang für den FC Liverpool spielte: "Er hat auch in England sehr lange gespielt, weshalb er auch kein Weihnachten mit seiner Familie feiern konnte. Das wird dieses Jahr wieder das erste Mal für ihn sein."

Diaz stand tatsächlich in allen bisherigen Partien, in denen er spielen durfte, für die Bayern auf dem Platz - in den meisten Fällen von Beginn an. In seinen bisher 21 Auftritten im FCB-Trikot steuerte er zwölf Treffer und sieben Assists bei. Im Sommer war er für eine Ablöse von kolportierten 70 Millionen Euro aus Liverpool gekommen.