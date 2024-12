Kurze Lunte: Manchester Citys Trainer Pep Guardiola muss nach Kommentar eines Fans zurückgehalten werden

Ein Satz eines filmenden Fans bringt den City-Trainer völlig aus der Fassung. Seine Begleiter müssen dazwischengehen.

Ein Video ist viral gegangen, in dem Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, völlig die Fassung verliert, als ihm auf dem Bürgersteig ein filmender Fan einen Satz mit auf den Weg gibt. Der Coach, der mit seinem Sohn Marius und einem weiteren Begleiter unterwegs ist, macht auf dem Absatz kehrt und will auf den Fan losgehen, als dieser etwas lauter in Richtung Guardiola kommentiert: "Nur, weil du verloren hast."

Damit zeigt er seine Unzufriedenheit damit, dass ihn Guardiola im Vorbeilaufen völlig ignoriert hat - bis ihm der kurze Satz zu Ohren kommt.