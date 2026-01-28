Bayern Münchens Außenverteidiger Sacha Boey hat seit Anfang November keine Partie mehr für den deutschen Rekordmeister absolviert, nachdem er zuvor von Trainer Vincent Kompany noch an jedem Bundesliga-Spieltag eingesetzt worden war. Wie die Sport Bild nun berichtet, habe sich der Franzose mit einer Aktion sowohl bei den Teamkollegen als auch dem Trainerteam unbeliebt gemacht.
"No-Go" für Mitspieler und Trainerteam: FC Bayerns Sacha Boey hat sich mit "respektlosem" Verhalten angeblich ins Abseits manövriert
- Getty
Kompany verzichtet auf Einwechslung Boeys
Beim 2:2 bei Union Berlin habe sich Boey nicht schnell genug auf seine geplante Einwechslung vorbereitet. Von "abwertendem, zögerlichen Verhalten" schreibt die Zeitung, das die Mitspieler und Traine als "respektlos" empfunden hätten, und resümiert: "Ein No-Go." Die Bayern benötigten in der Schlussphase noch dringend den Ausgleichstreffer, den schließlich Harry Kane in der 90. Minute lieferte. FCB-Coach Kompany ließ Boey draußen und verzichtete stattdessen auf seinen fünften möglichen Wechsel. Seitdem kam der Verteidiger nicht mehr zum Einsatz, fehlte wochenlang erkrankt und meldete sich erst in dieser Woche wieder im Teamtraining zurück.
- AFP
Boey nur die vierte Wahl beim FC Bayern als Rechtsverteidiger
Boey gilt als heißer Verkaufskandidat in München, da er zum einen die Erwartungen selten erfüllen konnte und das Team auf der Rechtsverteidiger-Position mit Konrad Laimer, Josip Stanisic und Joshua Kimmich, der dort aushelfen könnte, bestens aufgestellt ist. Zudem soll mit Givairo Read von Feyenoord Rotterdam noch ein weiteres Talent für hinten rechts auf dem Wunschzettel der Münchner stehen.
Die Zahlen von Sacha Boey in der Saison 25/26:
- Spiele: 14
- Spielminuten: 625
- Tore: 0
- Assists: 1