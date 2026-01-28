"No-Go" für Mitspieler und Trainerteam: FC Bayerns Sacha Boey hat sich mit "respektlosem" Verhalten angeblich ins Abseits manövriert

Beim 2:2 bei Union Berlin habe sich Boey nicht schnell genug auf seine geplante Einwechslung vorbereitet. Von "abwertendem, zögerlichen Verhalten" schreibt die Zeitung, das die Mitspieler und Traine als "respektlos" empfunden hätten, und resümiert: "Ein No-Go." Die Bayern benötigten in der Schlussphase noch dringend den Ausgleichstreffer, den schließlich Harry Kane in der 90. Minute lieferte. FCB-Coach Kompany ließ Boey draußen und verzichtete stattdessen auf seinen fünften möglichen Wechsel. Seitdem kam der Verteidiger nicht mehr zum Einsatz, fehlte wochenlang erkrankt und meldete sich erst in dieser Woche wieder im Teamtraining zurück.