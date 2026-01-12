Nachdem es erst vergangene Woche hieß, der FC Bayern München plane bei Supertalent Lennart Karl eine vorzeitige Vertragsverlängerung, schließt ein neuer Bericht dazu nun dieses Szenario aus.
Kürzlich war noch vom Gegenteil die Rede! Widersprüchliche Berichte um Zukunft von Lennart Karl beim FC Bayern München
Nach aktuellem Stand wird sich Karls Anfang August unterschriebener und bis 2028 datierter Vertrag mit seinem 18. Geburtstag Ende Februar automatisch um ein weiteres Jahr bis 2029 verlängern. Zuletzt hatte die Sport Bild jedoch berichtet, dass die Bayern wohl eine noch langfristigere Bindung anstreben.
Demnach wünschen sich die FCB-Bosse gar eine Vertragsverlängerung des offensiven Mittelfeldspielers bis 2031. Die entsprechende Unterschrift soll Karl dabei mit einem enormen Gehaltssprung schmackhaft gemacht werden.
Derzeit verdient der 17-Jährige zwischen ein und zwei Millionen Euro pro Jahr. Sollte er sich bis 2031 an den deutschen Rekordmeister binden, will Bayern Karl laut Sport Bild ein Jahresgehalt in Aussicht stellen, das bei bis zu fünf bis sieben Millionen Euro liegen würde.
Doch keine vorzeitige Verlängerung für Karl?
Jetzt allerdings schreibt der kicker, dass es dazu nicht kommen wird. Dort heißt es, Karl fokussiere sich derzeit gänzlich auf das Sportliche und konzentriere sich auf seine Leistung. Eine Verlängerung ist demnach momentan kein Thema.
Erst am Sonntag hatte darüber hinaus Bayerns Sportvorstand Max Eberl bestätigt, dass der FC Bayern bei Karl auch andere Pläne im Sommer in der Schublade hatte, wäre ihm nicht der Durchbruch unter Vincent Kompany geglückt.
"Wir sind extrem froh, dass das, was wir im Sommer besprochen haben, aufgegangen ist. Wir hatten mögliche Szenarien eingebaut, falls die Dinge nicht so funktionieren", sagte Eberl bei DAZN am Rande des Heimspiels des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga zum Jahresauftakt gegen den VfL Wolfsburg.
Eberl über "Szenarien" für Lennart Karl beim FC Bayern
Genaueres verriet Eberl aber nicht. Etwa, ob es sich um eine mögliche Leihe als eines jener "Szenarien" handelte, hätte Karl bei den Bayern-Profis kaum Spielpraxis erhalten. Doch weil das nicht der Fall ist, Karl im Gegenteil eine ganz starke Debüt-Saison spielt und mittlerweile sogar als Stammspieler gesetzt ist, spielen etwaige Alternativpläne, um den 17-Jährigen in seiner Entwicklung weiter zu fördern, längst keine Rolle mehr.
"Die können wir alle ad acta legen. Es funktioniert hervorragend", sagte Eberl: "Lenny zeigt, was er kann. Er hat diese Rotzfrechheit von Anfang an auf dem Trainingsplatz gehabt und das nahtlos auf das Spiel übertragen. Dementsprechend sind wir extrem froh."
Karl absolvierte in der laufenden Saison bereits 23 Pflichtspiele für den Rekordmeister, in zwölf davon erhielt er von Kompany sogar das Startelfmandat. Bis dato steht er außerdem bei sechs Toren und zwei Vorlagen.
Lennart Karl beim FC Bayern: Statistiken und Leistungsdaten
- Spiele: 23
- Tore: 6
- Vorlagen: 2
Häufig gestellte Fragen
Lennart Karl spielt als offensiver Mittelfeldspieler bzw. rechter Flügelspieler — also meist hinter dem Stürmer oder etwas breit auf dem rechten Flügel. Dabei zieht er oft von rechts nach innen, um mit seinem starken linken Fuß Pässe oder Schüsse abzugeben.
Lennart Karl wurde am 22. Februar 2008 in Frammersbach geboren. Der Ort liegt in Bayern, genauer im Landkreis Main-Spessart im Spessart, einem Mittelgebirge zwischen Würzburg und Aschaffenburg.
Beim FC Bayern München trägt er aktuell die Nummer 42.
Sein stärkerer Fuß ist der linke.
In der Jugend spielte Lennart Karl zunächst bei Viktoria Aschaffenburg, bis er von Eintracht Frankfurt entdeckt wurde. Bei der SGE spielte er von 2017 bis 2021. Anschließend ging es für Karl zum FC Bayern.
Seit 2022 lebt Lennart Karl am Bayern-Campus in München.
Er wurde in Deutschland geboren und ist dort aufgewachsen, daher spricht er fließend Deutsch.
Offizielle Angaben dazu gibt es nicht. Allerdings ist bekannt, dass der FC Bayern seinen Talenten grundsätzlich attraktive Förderverträge bietet. Bei Spielern in diesem Entwicklungsstadium wird häufig von monatlichen Beträgen im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen. Mit seinem 18. Geburtstag würde Lennart Karl automatisch einen Profivertrag erhalten, bei dem sein Gehalt voraussichtlich deutlich ansteigen dürfte.
Lennart Karl hat bereits den Deutschen Supercup 2025/26 gewinnen können. Außerdem erhielt er im Jahr 2025 die Fritz-Walter-Medaille in Silber.
Sein Spitzname ist "Lenny", abgeleitet von seinem Vornamen Lennart.