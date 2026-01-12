Kürzlich war noch vom Gegenteil die Rede! Widersprüchliche Berichte um Zukunft von Lennart Karl beim FC Bayern München

Nach aktuellem Stand wird sich Karls Anfang August unterschriebener und bis 2028 datierter Vertrag mit seinem 18. Geburtstag Ende Februar automatisch um ein weiteres Jahr bis 2029 verlängern. Zuletzt hatte die Sport Bild jedoch berichtet, dass die Bayern wohl eine noch langfristigere Bindung anstreben.

Demnach wünschen sich die FCB-Bosse gar eine Vertragsverlängerung des offensiven Mittelfeldspielers bis 2031. Die entsprechende Unterschrift soll Karl dabei mit einem enormen Gehaltssprung schmackhaft gemacht werden.

Derzeit verdient der 17-Jährige zwischen ein und zwei Millionen Euro pro Jahr. Sollte er sich bis 2031 an den deutschen Rekordmeister binden, will Bayern Karl laut Sport Bild ein Jahresgehalt in Aussicht stellen, das bei bis zu fünf bis sieben Millionen Euro liegen würde.