"Wir hatten mögliche Szenarien eingebaut": FC Bayern verfolgte andere Pläne für Lennart Karl

Darauf verwies auch Eberl indirekt, als er auf die langfristige Zukunft von Karl angesprochen wurde. "Die Verträge sind so gestaltet, dass sich die jungen Spieler keine Gedanken machen müssen", betonte Eberl, der aber auch klarstellte, dass man Karl "noch sehr lange bei uns behalten, wenn er bei uns groß geworden ist".

Bei einer abermaligen Vertragsverlängerung zu finanziell womöglich besseren Konditionen helfen könnte auch das gute Verhältnis zwischen Eberl und Karls Berater Michael Ballack. "Es ist sehr angenehm und ich glaube auch, dass es Lenny hilft, wenn er so einen Weltklasse-Spieler an seiner Seite hat. Der weiß genau, worum es geht. Ehrlicherweise, als ich angefangen habe als Sportdirektor, war die Karriere von Michael Ballack, wie er und seine Berater sie geplant haben, für mich vorbildlich."

Einem Bericht der Sport Bild zufolge wünschen sich die FCB-Bosse eine Vertragsverlängerung des offensiven Mittelfeldspielers bis 2031. Die entsprechende Unterschrift soll Karl dabei mit einem enormen Gehaltssprung schmackhaft gemacht werden.

Derzeit verdient der 17-Jährige zwischen ein und zwei Millionen Euro pro Jahr. Sollte er sich bis 2031 an den deutschen Rekordmeister binden, will Bayern Karl laut Sport Bild ein Jahresgehalt in Aussicht stellen, das bei bis zu fünf bis sieben Millionen Euro liegen würde.