Sportvorstand Max Eberl hat bestätigt, dass der FC Bayern bei Lennart Karl auch andere Pläne im Sommer in der Schublade hatte, wäre ihm nicht der Durchbruch unter Vincent Kompany geglückt.
"Wir hatten mögliche Szenarien eingebaut": FC Bayern verfolgte andere Pläne für Lennart Karl
"Wir sind extrem froh, dass das, was wir im Sommer besprochen haben, aufgegangen ist. Wir hatten mögliche Szenarien eingebaut, falls die Dinge nicht so funktionieren", sagte Eberl bei DAZN am Rande des Heimspiels des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga zum Jahresauftakt gegen den VfL Wolfsburg.
Genaueres verriet Eberl aber nicht. Etwa, ob es sich um eine mögliche Leihe als eines jener "Szenarien" handelte, hätte Karl bei den Bayern-Profis kaum Spielpraxis erhalten.
Eberl über "Szenarien" für Lennart Karl beim FC Bayern: "Können wir alle ad acta legen"
Doch weil das nicht der Fall ist, Karl im Gegenteil eine ganz starke Debüt-Saison spielt und mittlerweile sogar als Stammspieler gesetzt ist, spielen etwaige Alternativpläne, um den 17-Jährigen in seiner Entwicklung weiter zu fördern, längst keine Rolle mehr.
"Die können wir alle ad acta legen. Es funktioniert hervorragend", sagte Eberl: "Lenny zeigt, was er kann. Er hat diese Rotzfrechheit von Anfang an auf dem Trainingsplatz gehabt und das nahtlos auf das Spiel übertragen. Dementsprechend sind wir extrem froh."
Karl absolvierte in der laufenden Saison bereits 22 Pflichtspiele für den Rekordmeister, in elf davon erhielt er von Kompany sogar das Startelfmandat. Bis dato steht er außerdem bei sechs Toren und zwei Vorlagen.
Lennart Karls Äußerungen über "Traumverein" Real Madrid sorgen für Wirbel beim FC Bayern
Zuletzt sorgte der deutsche U21-Nationalspieler mit einer Aussage über seinen "Traumverein" Real Madrid, für den er in seiner Karriere unbedingt mal spielen wolle, bei einem Fanclub-Treffen auch abseits des Platzes für Aufsehen. Erwartungsgemäß schlug die unbedachte Aussage hohe Wellen - obwohl Karl noch betonte, dass "Bayern natürlich etwas Besonderes" ist und obwohl er sagte: "Ich hoffe, es bleibt unter uns."
Nach den unglücklichen Aussagen ist Karl direkt auf Eberl und Sportdirektor Christoph Freund zugegangen, um sich für seine Aussagen zu entschuldigen. Intern ist das Thema längst abgehakt und demnächst steht mit dem 18. Geburtstag des Offensivspielers am 22. Februar auch eine automatische Verlängerung seines Vertrags per integrierter Klausel bis 2029 an.
Eberl bestätigt: FC Bayern will Lennart Karl "noch sehr lange bei uns behalten"
Darauf verwies auch Eberl indirekt, als er auf die langfristige Zukunft von Karl angesprochen wurde. "Die Verträge sind so gestaltet, dass sich die jungen Spieler keine Gedanken machen müssen", betonte Eberl, der aber auch klarstellte, dass man Karl "noch sehr lange bei uns behalten, wenn er bei uns groß geworden ist".
Bei einer abermaligen Vertragsverlängerung zu finanziell womöglich besseren Konditionen helfen könnte auch das gute Verhältnis zwischen Eberl und Karls Berater Michael Ballack. "Es ist sehr angenehm und ich glaube auch, dass es Lenny hilft, wenn er so einen Weltklasse-Spieler an seiner Seite hat. Der weiß genau, worum es geht. Ehrlicherweise, als ich angefangen habe als Sportdirektor, war die Karriere von Michael Ballack, wie er und seine Berater sie geplant haben, für mich vorbildlich."
Einem Bericht der Sport Bild zufolge wünschen sich die FCB-Bosse eine Vertragsverlängerung des offensiven Mittelfeldspielers bis 2031. Die entsprechende Unterschrift soll Karl dabei mit einem enormen Gehaltssprung schmackhaft gemacht werden.
Derzeit verdient der 17-Jährige zwischen ein und zwei Millionen Euro pro Jahr. Sollte er sich bis 2031 an den deutschen Rekordmeister binden, will Bayern Karl laut Sport Bild ein Jahresgehalt in Aussicht stellen, das bei bis zu fünf bis sieben Millionen Euro liegen würde.
Lennart Karl beim FC Bayern: Statistiken und Leistungsdaten
- Spiele: 22
- Tore: 6
- Vorlagen: 2