Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Tomas BakoviÄ‡ (8 Croatia)IMAGO / Sports Press Photo
Alice Kopp

Kroatien vs. Senegal im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die U17 WM heute?

Heute steigt Kroatiens Partie gegen Senegal. Doch wer zeigt / überträgt die U17 WM heute im LIVE STREAM und live im TV?

In der U17 WM in Katar gehen die Auftaktspiele in der Gruppe C über die Bühne. Dabei bekommt es Kroatien am Montag (3. November) mit Senegal zu tun. Außerdem fungiert das Spielfeld 1 in der Aspire Zone als Schauplatz des Kräftemessens zwischen den Karierten und den Löwen von Teranga.

Kroatien löste als eines der besten zweitplatzierten Teams in der UEFA-Qualifikation für die U17 EM Mal das Ticket für die WM in Katar. Dreimal traten die Karierten bisher bei einer Weltmeisterschaft in dieser Altersklasse an und beim jüngsten Anlauf von 2015 gelang der Viertelfinal-Einzug. 

Senegal steht nach einer Viertelfinal-Teilnahme bei der Afrikameisterschaft zum dritten Mal in ebenso vielen Ausgaben in den Startlöchern. Sowohl bei der Weltmeisterschaft von 2019 in Brasilien als auch bei jener vor zwei Jahren nahmen die Löwen von Teranga am Viertelfinale teil.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel der Gruppe C bei der U17 WM zwischen Kroatien und Senegal.

  • Idrissa Gueye of Senegal IMAGO / Xinhua

    U17 WM heute live: Wann beginnt Kroatiens Spiel gegen Senegal?

    Kroatiens Partie gegen Senegal ist eine der Partien, die am Montag bei der U17 WM in Katar stattfinden. Gespielt wird auf dem Spielfeld 1 der Aspire Zone in Doha und um 14.00 Uhr erfolgt der Anstoß.

    • Werbung
  • Mislav Äautuk (9 Croatia)IMAGO / Sports Press Photo

    Kroatien vs. Senegal heute live: Gibt es eine Übertragung im LIVE STREAM und live im TV?

    Ihr könnt das Spiel der U17 WM zwischen Kroatien und Senegal auf FIFA+ sehen. Die Nutzung gestaltet sich komplett kostenlos - Ihr kommt aber nicht um eine Anmeldung herum. Anschließend könnt Ihr zusätzlich zur Website auch die App nutzen. Ihr habt keinen internetfähigen Fernseher? Dann könnt Ihr auch das TV-Gerät über ein HDMI-Kabel mit einem PC oder Laptop anschließen. Außerdem könnt Ihr Euch mit dem TICKER von GOAL auf dem Laufenden halten.

  • U17 WM: Kroatien vs. Senegal live anschauen: Nützliche Links