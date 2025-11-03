Kroatien vs. Senegal im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die U17 WM heute?

In der U17 WM in Katar gehen die Auftaktspiele in der Gruppe C über die Bühne. Dabei bekommt es Kroatien am Montag (3. November) mit Senegal zu tun. Außerdem fungiert das Spielfeld 1 in der Aspire Zone als Schauplatz des Kräftemessens zwischen den Karierten und den Löwen von Teranga.

Kroatien löste als eines der besten zweitplatzierten Teams in der UEFA-Qualifikation für die U17 EM Mal das Ticket für die WM in Katar. Dreimal traten die Karierten bisher bei einer Weltmeisterschaft in dieser Altersklasse an und beim jüngsten Anlauf von 2015 gelang der Viertelfinal-Einzug.

Senegal steht nach einer Viertelfinal-Teilnahme bei der Afrikameisterschaft zum dritten Mal in ebenso vielen Ausgaben in den Startlöchern. Sowohl bei der Weltmeisterschaft von 2019 in Brasilien als auch bei jener vor zwei Jahren nahmen die Löwen von Teranga am Viertelfinale teil.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel der Gruppe C bei der U17 WM zwischen Kroatien und Senegal.