Kroatien und Albanien stehen sich bei der EM in der Gruppenphase gegenüber. Hier erfahrt Ihr, ob man für die Übertragung bei RTL ein Abo braucht.

Bei der Europameisterschaft geht es in der Gruppe B am heutigen Mittwoch, den 19. Juni, mit dem Spiel zwischen Kroatien und Albanien weiter. Der Anpfiff zum Duell am 2. Spieltag ertönt um 15 Uhr, als Spielstätte dient das Volksparkstadion in Hamburg.

Erst morgen sind mit Titelverteidiger Italien und Nations-League-Gewinner Spanien die anderen beiden Mannschaften der Gruppe B am zweiten Vorrundenspieltag im Einsatz.