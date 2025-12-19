In Saudi-Arabien wird offenbar schon zwei oder gar drei Schritte vorausgedacht. Wie der als Transfer-Insider bekannte Sacha Tavolieri beim Schweizer Ableger von Sky berichtet, soll Didier Deschamps den Wüstenstaat für die Heim-WM 2034 wappnen. Und zwar schon bald.
Konkurrenz ausgerechnet aus dem eigenen Land! Nationalmannschaft will Weltmeister-Trainer für WM angeblich mit XXL-Vertrag locken
Deschamps soll ein Achtjahresvertrag winken
Demnach locke der saudi-arabische Verband den aktuellen Nationalcoach Frankreichs mit jeder Menge Verantwortung, die über die Rolle eines gewöhnlichen Trainers hinausgeht, und einem XXL-Vertrag. Deschamps winke ein lukratives Arbeitspapier über acht (!) Jahre, um eine langfristig erfolgreiche Auswahl für die Weltmeisterschaft zusammenzustellen.
Das Ziel der Saudis sei Tavolieri zufolge, nicht nur einen großen Namen, sondern auch einen "Macher" zu installieren. Dies treffe auf Deschamps zu, der als "hochrangiger Berater" auch das gesamte System der Nationalmannschaft zu strukturieren. Wie Konditionen aussehen würden, geht aus dem Bericht nicht hervor.
- Getty Images Sport
Saudi-Arabien bekommt Konkurrenz aus dem eigenen Land
Für den 57-Jährigen wäre es ein nahtloser Übergang. Bereits Anfang des Jahres hatte er verkündet, sein Amt beim Weltmeister von 2018 nach der Endrunde im kommenden Sommer in Nordamerika und dann 14 Jahren niederzulegen. Doch auch eine Rückkehr Deschamps' in den Vereinsfußball gilt als möglich.
Der frühere Coach von Olympique Marseille, Juventus Turin und AS Monaco soll ausgerechnet bei einem Saudi-Klub hoch im Kurs stehen. Dabei handelt es sich dem Vernehmen nach um Al-Ittihad, für den in N'Golo Kante unter anderem ein Deschamps bestens bekanntes Gesicht spielt.
Die Statistiken von Didier Deschamps bei Frankreich
- Spiele: 175
- Siege: 113
- Niederlagen: 30
- Remis: 32
- Punkteschnitt: 2,12
- Titel: 2 (WM 2018, Nations League 2021)