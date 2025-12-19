Konkurrenz ausgerechnet aus dem eigenen Land! Nationalmannschaft will Weltmeister-Trainer für WM angeblich mit XXL-Vertrag locken

Demnach locke der saudi-arabische Verband den aktuellen Nationalcoach Frankreichs mit jeder Menge Verantwortung, die über die Rolle eines gewöhnlichen Trainers hinausgeht, und einem XXL-Vertrag. Deschamps winke ein lukratives Arbeitspapier über acht (!) Jahre, um eine langfristig erfolgreiche Auswahl für die Weltmeisterschaft zusammenzustellen.

Das Ziel der Saudis sei Tavolieri zufolge, nicht nur einen großen Namen, sondern auch einen "Macher" zu installieren. Dies treffe auf Deschamps zu, der als "hochrangiger Berater" auch das gesamte System der Nationalmannschaft zu strukturieren. Wie Konditionen aussehen würden, geht aus dem Bericht nicht hervor.