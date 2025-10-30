Klub-Weltmeister FC Chelsea steht dank eines spektakulären 4:3-Auswärtssieges beim Premier-League-Rivalen Wolverhampton Wanderers im Viertelfinale des Carabao Cups. Trainer Enzo Maresca war trotzdem anschließend bedient und watschte seinen Stürmer Liam Delap mit deutlichen Worten ab.
"Komplett dumm": Chelsea-Trainer Enzo Maresca zerlegt eigenen Spieler nach "peinlichem" Sieben-Minuten-Platzverweis
WAS IST PASSIERT?
Grund dafür war der Platzverweis des jungen Stürmers wenige Minuten vor dem Ende. Delap hatte als Einwechselspieler zur zweiten Halbzeit sein Comeback nach langer Verletzungspause gegeben und wurde später binnen sieben Minuten zweimal verwarnt. Zunächst sah er in der 79. Minute die Gelbe Karte, weil er Gegenspieler Yerson Mosquera abseits des Spielgeschehens geschubst hatte. Wenig später verpasste er Emmanuel Agbadou einen Ellenbogenschlag und musste mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche.
WAS WURDE GESAGT?
Für Maresca war das inakzeptabel. Er wetterte bei Sky Sports: "Eine komplett dumme Rote Karte und völlig unnötig." Delaps Platzverweis sei "absolut verdient gewesen. Das war ein dummes Foul, das kann man verhindern. Ich unterstütze die Rote Karte."
Damit aber nicht genug. Maresca schilderte: "Nach der ersten Gelben Karte habe ich ihm vier- oder fünfmal gesagt, er solle sich beruhigen. Aber Liam ist ein Spieler, der, wenn er auf dem Rasen steht, für sich selbst spielt und Probleme hat, zu hören, was von außen kommt."
Chelsea bringt es in dieser Saison nun bereits auf fünf Platzverweise. Gefragt, ob diese Bilanz peinlich sei, antwortete der Italiener: "Wenn es Rote Karten wie die heutige sind, dann ist es peinlich, ja. Das sind zwei peinliche Karten innerhalb von sieben Minuten. Beide kann man verhindern."
WAS IST DER HINTERGRUND?
Zum Zeitpunkt des Platzverweises führte Chelsea im Molineux mit 3:2. In Unterzahl sorgte der ehemalige Dortmunder Jamie Gittens mit einem sehenswerten Volleyschuss zum 4:2 für die Vorentscheidung, Wolverhampton gelang einzig noch der erneute Anschlusstreffer.
Für Delap und Maresca ist die Gelb-Rote Karte zusätzlich ärgerlich, weil der Angreifer nun das Premier-League-Spitzenspiel gegen den Londoner Nachbarn Tottenham Hotspur am Sonntag gesperrt verpassen wird. Dazu plagt sich mit Joao Pedro ein weiterer Stürmer mit Fitnessproblemen herum und könnte das Nachbarschaftsduell verpassen.
DIE TRANSFERGESCHICHTE:
Der 22-Jährige wechselte im Sommer für umgerechnet 35,5 Millionen Euro Ablöse nach einer starken Spielzeit bei Ipswich Town an die Stamford Bridge. Dort zog er sich früh eine schwere Verletzung am Oberschenkel zu und brachte damit kurzzeitig den Leihwechsel von Chelseas Nicolas Jackson zum FC Bayern ins Wanken. Chelsea entschied sich schließlich, Jackson doch nach München ziehen zu lassen und Marc Guiu von dessen Leihe zum FC Sunderland zurückzubeordern.
Delap, der bei Chelsea bis 2031 unter Vertrag steht, nahm mit den Blues schon an der Klub-WM im Sommer teil. Er bringt es für die Londoner bislang auf zehn Pflichtspieleinsätze, in denen ihm ein Tor und ein Assist gelangen.