"Komplett dumm": Chelsea-Trainer Enzo Maresca zerlegt eigenen Spieler nach "peinlichem" Sieben-Minuten-Platzverweis

Für Maresca war das inakzeptabel. Er wetterte bei Sky Sports: "Eine komplett dumme Rote Karte und völlig unnötig." Delaps Platzverweis sei "absolut verdient gewesen. Das war ein dummes Foul, das kann man verhindern. Ich unterstütze die Rote Karte."

Damit aber nicht genug. Maresca schilderte: "Nach der ersten Gelben Karte habe ich ihm vier- oder fünfmal gesagt, er solle sich beruhigen. Aber Liam ist ein Spieler, der, wenn er auf dem Rasen steht, für sich selbst spielt und Probleme hat, zu hören, was von außen kommt."

Chelsea bringt es in dieser Saison nun bereits auf fünf Platzverweise. Gefragt, ob diese Bilanz peinlich sei, antwortete der Italiener: "Wenn es Rote Karten wie die heutige sind, dann ist es peinlich, ja. Das sind zwei peinliche Karten innerhalb von sieben Minuten. Beide kann man verhindern."