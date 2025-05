Jonathan Tah könnte den FC Bayern München doch eine Ablöse kosten, obwohl dessen Vertrag in Leverkusen ausläuft.

Der FC Bayern München denkt offenbar ernsthaft darüber nach, Jonathan Tah bereits früher von Bayer Leverkusen loszueisen, damit der Innenverteidiger von Beginn an bei der FIFA Klub-WM in den USA mit dabei sein kann. Das berichtet die tz. Das Turnier geht am 14. Juni los, sein Vertrag in Leverkusen läuft jedoch noch bis 30. Juni.