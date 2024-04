Kommt eine Millionenzahlung auf den FC Bayern München zu? Klausel bei Verkauf von Alphonso Davies enthüllt

Angeblich muss der FC Bayern München bei einem Transfer von Alphonso Davies einige Millionen nach Kanada überweisen.

Die Gerüchte über den nahenden Abschied von Alphonso Davies aus München nehmen kein Ende. Real Madrid soll das Ziel des kanadischen Nationalspielers sein. Dem Vernehmen nach hätten die Bayern gerne 50 Millionen Euro für den 23-jährigen Linksverteidiger, während die Königlichen laut spanischen Medien deutlich weniger (25 bis 30 Mio.) investieren wollen.

Im Falle eines Wechsels von Davies könnte aber so oder so eine Ausgabe in Millionenhöhe auf den FC Bayern zukommen, wenn sich der Bericht der Nachrichtenagentur The Canadian Press bewahrheitet. Demnach haben die Münchner bei der Verpflichtung von Davies 2019 eine Weiterverkaufsklausel mit dessen Ex-Klub Vancouver Whitecaps ausgehandelt.