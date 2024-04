20 Millionen Euro Unterschied: Real Madrid und FC Bayern liegen im Poker um Alphonso Davies offenbar weit auseinander

Real Madrid und der FC Bayern haben offenbar ganz unterschiedliche Preisvorstellungen, was den möglichen Davies-Transfer angeht.

Im Poker um Bayerns Linksverteidiger Alphonso Davies liegen sein Klub und das interessierte Real Madrid angeblich noch weit auseinander. Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, fordere der FC Bayern 50 Millionen Euro Ablöse für den Kanadier, dessen Vertrag in München noch bis 2025 läuft. Real sei allerdings mit einem Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro in die Verhandlungen gestartet und mittlerweile bereit, dieses auf 30 Millionen Euro zu erhöhen. Damit lägen beide Klubs immer noch 20 Millionen Euro auseinander.