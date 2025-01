Darts-Weltmeister und Manchester-United-Fan Luke Littler äußert sich zu den Transfergerüchten um Marcus Rashford.

Darts-Sensation Luke Littler ist bekennender Manchester-United-Fan und durfte am Sonntag seine Trophäe im Old Trafford präsentieren. Dabei äußerte sich der jüngste Weltmeister aller Zeiten, Littler wird am Dienstag 18 Jahre alt, auch zu den Transfergerüchten um Marcus Rashford und bezeichnete diese als "komisch".