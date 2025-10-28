"Können sich in die Situation gar nicht hineinversetzen": Toni Kroos reagiert auf den Clasico-Vorfall mit Real Madrids Vinicius Junior

Im Anschluss an seinen Ausraster prasselte Kritik auf den 25-Jährigen ein. "Keiner von Vinicius' Wutanfällen war wie der heutige", schrieb etwa die spanische As. Deutlichere Worte fand jedoch der ehemalige französische Nationalspieler Christophe Dugarry bei RMC Sport: "Er jammert ständig, beschwert sich über den Schiedsrichter oder seine Gegenspieler. Und sobald er dann mal etwas Gutes macht, stachelt er das Publikum an, als wäre er in einer Arena."

Kritik, die Kroos so nicht stehenlassen will: "Sich da hineinzuversetzen, einen Clasico zu spielen und alles drumherum wahrzunehmen, kann man nur beurteilen, wenn man es selbst erlebt hat. Sonst darf man sich da zurückhalten."