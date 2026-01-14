Köln gegen Bayern München heute live: Seit wann zeigt / überträgt RTL die Bundesliga live im Free TV?

Vor der Saison 2025/26 wurden die Übertragungsrechte an der Bundesliga und der 2. Bundesliga neu vergeben. Zwar brachte die Ausschreibung einige Veränderungen mit sich, grundsätzlich blieben die Live-Spiele jedoch weiterhin bei DAZN und Sky. Ausgenommen davon sind lediglich wenige Partien, die Sat.1 im Free-TV zeigt. RTL sicherte sich lediglich das späte Samstagsspiel der 2. Bundesliga und besaß zunächst keine Rechte an Spielen der Bundesliga.

Inzwischen hat sich die Lage jedoch verändert: RTL steht nämlich kurz davor, den Kauf von Sky abzuschließen. Aktuell fehlt nur noch die Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden, deren Prüfung im Laufe des Jahres erfolgen soll.

Im Rahmen einer sogenannten Content-Partnerschaft zeigt RTL im Januar daher erstmals in dieser Saison zwei Bundesligaspiele live im Free-TV. Dazu zählen das gestrige Duell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen sowie das heutige Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München. Die Übertragungen laufen dabei parallel zu der von Sky und werden auch mit den Kommentatoren von Sky ausgestrahlt.

Zuschauerinnen und Zuschauer haben heute somit die Wahl zwischen der Übertragung bei RTL beziehungsweise RTL+ (kostenpflichtiger Livestream) oder Sky - dort unter anderem auf Sky Sport News HD, Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Zudem ist die Partie auch bei DAZN als Teil der heutigen Konferenz zu sehen.