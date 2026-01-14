Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Köln gegen Bayern München heute live: Seit wann zeigt / überträgt RTL die Bundesliga live im Free TV?

Der FC Bayern ist zu Gast beim 1. FC Köln - übertragen von RTL. Doch seit wann zeigt der Privatsender Spiele der Bundesliga? Hier erfahrt Ihr es.

Die Bundesliga befindet sich aktuell in einer englischen Woche, die am Dienstag begonnen hat und am heutigen Mittwoch, dem 14. Januar, fortgesetzt wird. In einem der vier Spiele stehen sich der 1. FC Köln und der FC Bayern München gegenüber. Die Partie geht um 20.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln los - und wird nicht nur von Sky, sondern parallel auch von RTL übertragen. 

Doch seit wann überträgt auch der Privatsender Spiele der Bundesliga live im TV und Livestream? Im folgenden Absatz erfahrt Ihr es.

    Vor der Saison 2025/26 wurden die Übertragungsrechte an der Bundesliga und der 2. Bundesliga neu vergeben. Zwar brachte die Ausschreibung einige Veränderungen mit sich, grundsätzlich blieben die Live-Spiele jedoch weiterhin bei DAZN und Sky. Ausgenommen davon sind lediglich wenige Partien, die Sat.1 im Free-TV zeigt. RTL sicherte sich lediglich das späte Samstagsspiel der 2. Bundesliga und besaß zunächst keine Rechte an Spielen der Bundesliga.

    Inzwischen hat sich die Lage jedoch verändert: RTL steht nämlich kurz davor, den Kauf von Sky abzuschließen. Aktuell fehlt nur noch die Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden, deren Prüfung im Laufe des Jahres erfolgen soll.

    Im Rahmen einer sogenannten Content-Partnerschaft zeigt RTL im Januar daher erstmals in dieser Saison zwei Bundesligaspiele live im Free-TV. Dazu zählen das gestrige Duell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen sowie das heutige Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München. Die Übertragungen laufen dabei parallel zu der von Sky und werden auch mit den Kommentatoren von Sky ausgestrahlt.

    Zuschauerinnen und Zuschauer haben heute somit die Wahl zwischen der Übertragung bei RTL beziehungsweise RTL+ (kostenpflichtiger Livestream) oder Sky - dort unter anderem auf Sky Sport News HD, Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 HD.

    Zudem ist die Partie auch bei DAZN als Teil der heutigen Konferenz zu sehen.

    Bei SPOX wird zum Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern ein Liveticker zum Mitlesen angeboten. 

    • Begegnung: 1. FC Köln - FC Bayern München
    • Wettbewerb: Bundesliga
    • Spieltag: 17
    • Datum: 14. Januar 2026
    • Uhrzeit: 20.30 Uhr
    • Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln
    • TV: Sky, RTL
    • Livestream: SkyGo, WOW, RTL+, DAZN (Konferenz)
    • Liveticker: SPOX 

  • Köln gegen Bayern München heute live: Seit wann zeigt / überträgt RTL die Bundesliga live im Free TV? Die Tabelle der Bundesliga vor dem 17. Spieltag

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1FC Bayern München16142063:125144
    2Borussia Dortmund1696129:151433
    3RB Leipzig1592430:191129
    4Bayer Leverkusen1692534:241029
    5VfB Stuttgart1692529:23629
    6TSG Hoffenheim1583429:20927
    7Eintracht Frankfurt1675433:33026
    8SC Freiburg1665527:27023
    91. FC Union Berlin1664622:25-322
    10Bor. Mönchengladbach1654722:24-219
    111. FC Köln1645724:26-217
    12SV Werder Bremen1545618:28-1017
    13Hamburger SV1644817:27-1016
    14VfL Wolfsburg1643924:36-1215
    15FC Augsburg16421017:32-1514
    16FC St. Pauli1533913:26-1312
    171. FC Heidenheim 184616331015:36-2112
    181. FSV Mainz 051616915:28-139
Bundesliga
1. FC Köln crest
1. FC Köln
KOE
Bayern München crest
Bayern München
FCB
0