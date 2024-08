Klub von Tom Brady pulverisiert League-One-Transferrekord für Fulham-Stürmer: Summe könnte sogar noch steigen

Birmingham City hat den Transferrekord in der League One gebrochen und am Deadline Day Jay Stansfield von Fulham verpflichtet.

League-One-Klub Birmingham City hat am Deadline Day einen neuen Rekordtransfer getätigt. Der Klub von NFL-Legende Tom Brady holte Stürmer Jay Stansfield aus Fulham. Stansfield, der die vergangene Saison auf Leihbasis in Birmingham spielte, wurde für die Summe von 15 Millionen Pfund (umgerechnet ca. 17 Millionen Euro) fest verpflichtet. Dazu kommen fünf Millionen Pfund an möglichen Zusatzzahlungen, eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 20 Prozent und ein Bonus von 100.000 Pfund, sollte der Verein in der nächsten Saison in die Championship aufsteigen. Das berichtet der Journalist Sam Dean.