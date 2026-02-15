Schon vor dem Anpfiff sorgten Ultras für Aufsehen, als sie Teile des Stadions demonstrativ leer ließen und deutliche Botschaften in Richtung der Vereinsführung schickten. "Tribüne leer aus Protest. Für einen Klub in Selbstzerstörung. All eure Projekte gehen in Flammen auf während dieser verschwendeten Jahre", prangte auf einem der riesigen Transparente, die im weiten Rund aufgehängt wurden. Während die Ultras erst 15 Minuten nach Spielbeginn ihre Plätze einnahmen, wurde die Mannschaft bereits beim Aufwärmen von den restlichen Zuschauern gnadenlos ausgepfiffen.
"Klub in Selbstzerstörung": Polizei verhindert Sturm der VIP-Logen von französischem Traditionsverein
Im Visier der wütenden Anhänger stand vor allem der US-amerikanische Besitzer Frank McCourt. Ein Banner bezeichnete ihn als: „Kapitän eines Geisterschiffes, das nie den Ozean überquert hat.“ Die Stimmung blieb über die gesamte Spieldauer hochgradig angespannt, immer wieder brannte Pyrotechnik. Dass die Mannschaft auf dem Platz eine komfortable 2:0-Führung hergab, wirkte wie ein Brandbeschleuniger für die ohnehin explosive Lage.
Sportlich steckt OM tief in der Krise, vergangene Woche trennte sich OM nach einem herben 0:5 gegen den Erzrivalen Paris Saint-Germain von Coach Roberto De Zerbi. Interimstrainer Jacques Abardonado sollte eigentlich für Ruhe sorgen, doch der späte Ausgleich für Straßburg in der siebten Minute der Nachspielzeit ließ die Situation endgültig eskalieren.
Marseille: Polizei verhindert Sturm auf des Innenraums und VIP-Logen
Nach dem Last-Minute-Gegentreffer brachen im Vélodrome alle Dämme. Wütende Fans versuchten, die Absperrungen zu überwinden und in die Innenräume des Stadions vorzudringen. Ihr Ziel war es offenbar, die Klubverantwortlichen auf den VIP-Tribünen und VIP-Logen unmittelbar zur Rede zu stellen. Nur durch ein massives Aufgebot der Polizei konnte ein Eindringen in die Katakomben und die Kabinentrakte verhindert werden, während sich die Beamten bemühten, die aufgebrachte Menge unter Kontrolle zu bringen.
Trotz der prekären Lage steht Marseille in der Tabelle der Ligue 1 nach 22 Spieltagen noch auf dem vierten Rang. Doch die sportlichen Ambitionen und die Realität klaffen in den Augen der Fans weit auseinander.