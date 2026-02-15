"Klub in Selbstzerstörung": Polizei verhindert Sturm der VIP-Logen von französischem Traditionsverein

Im Visier der wütenden Anhänger stand vor allem der US-amerikanische Besitzer Frank McCourt. Ein Banner bezeichnete ihn als: „Kapitän eines Geisterschiffes, das nie den Ozean überquert hat.“ Die Stimmung blieb über die gesamte Spieldauer hochgradig angespannt, immer wieder brannte Pyrotechnik. Dass die Mannschaft auf dem Platz eine komfortable 2:0-Führung hergab, wirkte wie ein Brandbeschleuniger für die ohnehin explosive Lage.

Sportlich steckt OM tief in der Krise, vergangene Woche trennte sich OM nach einem herben 0:5 gegen den Erzrivalen Paris Saint-Germain von Coach Roberto De Zerbi. Interimstrainer Jacques Abardonado sollte eigentlich für Ruhe sorgen, doch der späte Ausgleich für Straßburg in der siebten Minute der Nachspielzeit ließ die Situation endgültig eskalieren.