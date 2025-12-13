Für die Hälfte zu haben: Crystal Palace will sich offenbar beim FC Bayern bedienen

Trainer Oliver Glasner will bei Crystal Palace mehr Optionen haben, da für den Klub in nächster Zeit extrem viele Spiele anstehen. Das Team kämpft nicht nur in der Premier League um eine Platzierung in den Top vier, sondern ist auch noch in der Conference League gefordert und tritt im Viertelfinale des Liga-Pokals gegen Arsenal an.

Boey wechselte im Januar 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray zum FC Bayern und konnte bislang keinen überzeugenden Eindruck über einen längeren Zeitraum hinterlassen. Dem Bericht zufolge wären die Bayern nun schon mit 15 Millionen Euro Ablösesumme für den 25-Jährigen zufrieden - und damit nur mit der Hälfte des ausgegebenen Geldes.