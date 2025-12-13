Crystal Palace ist an einem Transfer von Sacha Boey vom FC Bayern München angeblich interessiert. Das berichtet die englische Tageszeitung Mirror. Der Premier-League-Klub will demzufolge schon im Winter auf die Verletzung von Daniel Munoz reagieren und den Kader mit dem Franzosen auffüllen.
Für die Hälfte zu haben: Crystal Palace will sich offenbar beim FC Bayern bedienen
- Getty Images Sport
Sacha Boey soll eine Option für Trainer Oliver Glasner sein
Trainer Oliver Glasner will bei Crystal Palace mehr Optionen haben, da für den Klub in nächster Zeit extrem viele Spiele anstehen. Das Team kämpft nicht nur in der Premier League um eine Platzierung in den Top vier, sondern ist auch noch in der Conference League gefordert und tritt im Viertelfinale des Liga-Pokals gegen Arsenal an.
Boey wechselte im Januar 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray zum FC Bayern und konnte bislang keinen überzeugenden Eindruck über einen längeren Zeitraum hinterlassen. Dem Bericht zufolge wären die Bayern nun schon mit 15 Millionen Euro Ablösesumme für den 25-Jährigen zufrieden - und damit nur mit der Hälfte des ausgegebenen Geldes.
- AFP
Sacha Boey nur die vierte Option bei Bayern München
Als Rechtsverteidiger hat Boey aktuell bei Trainer Vincent Kompany keine guten Karten: Konrad Laimer hat sich mit starken Leistungen den Stammplatz hinten rechts in dieser Saison gesichert. Mit Josip Stanisic gibt es eine weitere starke Alternative beim deutschen Rekordmeister - und Joshua Kimmich kann auch im Notfall auf dieser Position übernehmen, sodass Boey nur die vierte Wahl beim FCB ist.
Um Geld für Transferaktivitäten im Sommer einzunehmen, planen die Münchner angeblich, Boey loszuwerden, auch wenn die Ablösesumme plus das eingesparte Gehalt nicht zu großen Sprüngen bei den Verpflichtungen reichen werden.
Die Vereine von Sacha Boey
- 2014 - 2020: Rennes
- 2021 - 2024: Galatasaray
- seit 2024: FC Bayern München