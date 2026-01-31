"Klare Situationen wurden unnötig kompliziert gemacht": FC Bayern hadert nach Ausrutscher gegen HSV mit Schiedsrichterleistung

Auch Bayern-Trainer Vincent Kompany zeigte sich unzufrieden. "Wenn es insgesamt 16 Minuten Nachspielzeit gibt, dann ist etwas passiert im Spiel. Ich will jetzt nicht über die Schiedsrichter reden, das habe in 18 Monaten nicht gemacht. Aber so viel Nachspielzeit bedeutet, dass nicht nur die 22 Spieler auf dem Platz sind, die das Spiel beeinflussen, sondern auch andere Leute", erklärte der Belgier.

Besonders eine Szene sorgte bei Kompany für Unverständnis. "Es gab einen Moment, in dem Harry Kane Gelb bekommen. Für was?", sagte er mit einem Lachen. "Der Verteidiger ist ausgerutscht, fällt runter und Harry Kane bekommt die Gelbe Karte. Das fängt in der ersten Minute an und geht dann weiter. Nochmal: Es war trotzdem ein gutes Spiel für die Bundesliga, weil beide Mannschaften eine hohe Intensität an den Tag gelegt haben."

Nach dem Abpfiff kam es zudem noch zu einem kurzen Wortwechsel mit dem Schiedsrichtergespann. "Es war meine Meinung. Es stimmt, ich war emotional in diesem Spiel. Ich hatte das Gefühl, das klare Situationen unnötig kompliziert gemacht wurden", sagte Kompany.

Die kleine Schwächephase der Bayern in der Bundesliga setzt sich damit nach der 1:2-Pleite gegen den FC Augsburg am vergangenen Spieltag fort. Verfolger Borussia Dortmund kann mit einem Sieg am Sonntag gegen Tabellenschlusslicht 1. FC Heidenheim auf sechs Punkte Rückstand verkürzen.