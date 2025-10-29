Klar im Abseits, aber kein Eingriff von Videoschiedsrichter: Die Hintergründe zum irregulären Tor von Luis Diaz für den FC Bayern München im DFB-Pokal

Beim Gang in die Kabine skandierten zahlreiche Heim-Fans lautstark "Schieber!". Der derzeit verletzte Offensivspieler Jan Thielmann sagte bei Sky: "Das hätte der Linienrichter schon sehen dürfen."

Auch Marius Bülter war sichtlich angefressen ob des ausgebliebenen Pfiffs. "Extrem bitter, vor allem weil es nicht knapp Abseits war", sagte der Angreifer. "Mich ärgert noch mehr, dass ich dann in der Halbzeit mit dem Schiedsrichter spreche und er mir erzählen will, dass er es sich in der Halbzeit nicht angeguckt hat. Da will er mich ein Stück weit für doof verkaufen. Das nervt."

Auf konkrete Nachfrage, was genau in den Katakomben passiert sei, antwortete Bülter: "Ich habe ihm ja schon auf dem Spielfeld gesagt, dass es Abseits war. Dann habe ich ihn in der Halbzeit darauf angesprochen und er hat mir gesagt, er hat es sich nicht angeguckt. Sie haben es sich schon mit Sicherheit angeguckt, der Linienrichter hat es mir ja auch gesagt. Aber alles gut. Fehler passieren. Man sollte dann nur einfach dazu stehen sollte. Das hat mich ein bisschen geärgert."