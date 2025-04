Arsenal-Star Declan Rice hat nach dem 4:0-Kantersieg der Gunners gegen Ipswich Town ein besonderes Geschenk von Popstar Ed Sheeran bekommen.

Arsenal-Mittelfeldspieler Declan Rice hat in den vergangenen Monaten viel Lob erhalten, insbesondere nach seinem spektakulären Doppelpack per Freistoß gegen Real Madrid in der Champions League. Popstar Ed Sheeran, der auch Minderheitseigentümer von Ipswich Town ist, hat dem englischen Nationalspieler nun nach dem Ligaspiel am Sonntag eine Gitarre mit einer persönlichen Widmung geschenkt.